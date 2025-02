Juan Luis Cipriani: ciudadanos exigen a Rafael López Aliaga retirar la condecoración del exarzobispo de Lima

El primer denunciante de los abusos cometidos por el Sodalicio de Vida Cristiana, José Enrique Escardó, inició una petición para exigir al alcalde de Lima y miembro del Opus Dei, Rafael López Aliaga, retirar la condecoración que le dio al exarzobispo de Lima y cardenal, Juan Luis Cipriani, tras conocerse que fue denunciado — según información publicada por El País — por abuso sexual a una menor de edad en 1983.

En ese sentido, Escardó, a través de change.org, indicó que es esencial que el burgomaestre escuche las preocupaciones de un sector de la capital y retire dicha condecoración. Asimismo, pidió a López Aliaga mostrar respeto y comprensión hacia las víctimas de violación sexual y cumpla con el compromiso de hacer de Lima una ciudad ejemplar para el mundo.

Tweet de Enrique Escardó vía X.

Rafael López Aliaga condecoró a Juan Luis Cipriani

El último 7 de enero, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, otorgó al cardenal de Lima y exarzobispo, Juan Luis Cipriani, la medalla de la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz. Según la información compartida en las redes de la municipalidad metropolitana, el exsacerdote diocesano no llevaba puesta la sotana ni ningún símbolo asociado a su cargo de cardenal.

Tras hacerse pública la denuncia en su contra, a Cipriani se le prohibió usar hábitos y símbolos característicos de su posición, así como participar en futuros cónclaves. Actualmente, esta opción ya no es viable, ya que ha superado los 80 años y cumplirá 81 en diciembre de 2024. No se llevó a cabo un proceso canónico, sino que estas decisiones fueron aceptadas por el propio cardenal.

Juan Luis Cipriani reconoce denuncia en su contra

Después de que se conociera la denuncia en su contra, el cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, publicó una carta en la que confirma que fue apartado debido a la denuncia de abuso sexual; sin embargo, Cipriani negó las acusaciones y afirmó que no se tomaron en cuenta sus explicaciones.

"En agosto de 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó. A continuación, sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú. También se me pidió que guardara silencio, cosa que he hecho hasta ahora", expresó.