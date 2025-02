César Acuña justifica cuestionada designación de militante de APP en la Sunedu: "¿No tiene derecho a trabajar?"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, durante un acto en Trujillo se refirió a la designación de Susana Edita Paredes Díaz, militante de Alianza para el Progreso y docente en la Universidad César Vallejo, quien ha sido designada como nueva representante ante el Consejo Directivo de la Sunedu y justificó su contratación que ha sido cuestionada debido a sus nexos políticos a un posible conflicto de interés a la hora de ejercer sus funciones, ya que la entidad es la encargada de aprobar, denegar o suspender licencias de universidades.

"Por ser militante de APP, ¿no tienen derecho a a trabajar? ¿No tienen derecho a ayudar a las instituciones cualquiera que sea? ¿No tienen derecho a bridar sus experiencias? A mí me han sorprendido las primeras planas, como ahora los medios casi no venden, entonces hay que poner el titular Acuña, nada tengo que ver en esta designación, ni tengo interés persona. Además intervino el Concytec (Sixto Sánchez Calderón) y no evalúa no solo un CV, sino el de muchas personas", comentó.

Asimismo, se dirigió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y exigió que cambie al personal de inteligencia de la PNP de Trujillo, que aparentemente, no estarían cumpliendo sus labores de manera efectiva tras los varios atentados en la ciudad debido a la inseguridad ciudadana, especialmente el ocurrido el pasado lunes 20 de enero, a horas de la madrugada, en el frontis de la sede del Ministerio Público.

"Será motivo de pedirle cuentas, ¿por qué todavía hasta ahora no cambian a los de inteligencia? Desde acá de Trujillo, yo invoco que el ministro del Interior cumpla su palabra, que el comandante de la PNP cumpla su palabra. Ya pasaron semanas desde el atentado y Trujillo merece respeto, todos los compromisos tienen que cumplirse. Estamos poniendo todo el esfuerzo y como lo dije la semana pasada déjese ayudar, pues", señaló Acuña.

APP, partido de Acuña, comete lapsus y presenta proyecto de ley para "garantizar la inseguridad ciudadana"

El congresista Luis Roberto Kamiche Morante, del grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley titulado "Ley que sanciona el uso de métodos terroristas con fines delincuenciales", el cual contiene un grave error en su redacción. En lugar de proponer medidas para combatir la delincuencia, el texto indica que su objetivo es "garantizar la inseguridad ciudadana", lo que ha generado críticas y burlas en redes sociales.

El proyecto, que busca incorporar el artículo 315.C al Decreto Legislativo 635 (Código Penal), tiene como coautores a los legisladores Alejandro Soto Reyes, María Grimaneza Acuña Peralta, Nelcy Lidia Heldinger Ballesteros, Idelso Manuel García Correa y Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez. Sin embargo, el error en la redacción evidencia que ninguno de ellos revisó el documento antes de respaldarlo con sus firmas.

Este descuido ha sido ampliamente cuestionado por usuarios en redes sociales, quienes reclaman mayor seriedad y dedicación por parte de los parlamentarios, especialmente en un contexto donde la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, las extorsiones y los sicariatos son problemas frecuentes que afectan a la población.