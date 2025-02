Harvey Colchado responde a Juan Santiváñez: "Tienes un padre policía en retiro, ¿Te atreverías a llamarlo civil?

El coronel en retiro de la PNP, Harvey Colchado, respondió al ministro del Interior, Juan Santiváñez, luego de que este lo llamara civil. El titular del portafolio minimizó las críticas del exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y, en una entrevista para RPP, señaló que solo le da explicaciones de su gestión a policías que se encuentran en actividad.

Al respecto, Harvey Colchado, cuestionó que las declaraciones de Santiváñez y mencionó que llamar civil a un policía en retiro es una ofensivo en relación a los miles de policías que entregan sus vidas por amor al país.

"¿Qué va a saber el ministro Santivañez de entrega a la Patria? Si lo único que ha hecho en su carrera es defender a investigados por corrupción y crimen organizado. Esa es su historia, su pasión y su verdadero rostro", dijo Harvey Colchado.

"Santiváñez, me llamas un civil más y tienes un padre policía en retiro. ¿Te atreverías a llamarlo civil? No creo. ¿Por qué entonces tu padre estuvo uniformado cuando juramentaste? (…) Ah, pero si tienes el descaro de usar el término civil despectivamente, cuando es a la población civil a la cual te debes y no haces nada por todos los civiles asesinados violentamente en tu gestión", añadió.

Colchado, indicó, además, que los policías que se encuentran en retiro no merecen ese trato, debido a que son policías hasta la muerte.

"Cuando partimos a la eternidad, por ley, reglamento y directiva vigente, que obviamente tú desconoces, recibimos los honores que corresponden al igual que el personal en actividad. ¿Y así se autoproclama abogado experto en Derecho Policial, sin siquiera saber los derechos de los policías?".

Harvey Colchado: ministro del Interior llama civil a exoficial en retiro

En una de sus publicaciones por redes sociales, Harvey Colchado, acusó a Santiváñez y a la presidenta Dina Boluarte de utilizar tácticas y “leguleyadas” con el fin de desprestigiarlo en su proceso de ascenso de inteligencia policial que obtuvo hace 27 año.

En respuesta, el ministro del Interior, minimizó lo dicho por Colchado y evitó responder al afirmar que por su cargo como titular del Mininter solo le da explicaciones a los policías en actividad.

Fue el 18 de diciembre que el Gobierno de Dina Boluarte retiró con mentiras al coronel Harvey Colchado. En ese momento, se alegó falsamente que los coroneles Colchado y Lozano eran “antiguos” y no permitían ascender a los más jóvenes, cuando en la PNP hay otros con más años en el grado