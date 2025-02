Harvey Colchado habló en entrevista con Jaime Chincha acerca del reciente proyecto de ley presentado por el partido Alianza para el Progreso que busca modificar el artículo 91 de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones para impedir que funcionarios que hayan tenido acceso a información secreta, reservada o confidencial en los últimos cinco años puedan postular al Congreso y señaló que debido a esto, está evaluando una eventual postulación.

"Es un abuso total y se creen los dueños de la verdad. Qué pena con los congresistas que han presentado este proyecto de ley. Qué coincidencia, justo en esta semana que estuve presente en medios de comunicación se les ocurre presentar este PL (...) no me interesaba ser congresista, pero me han dado una buena idea pero ya me estoy animando porque nunca he permitido el abuso de poder", sostuvo en 'Del hecho al dicho'.

Harvey Colchado asegura que en el allanamiento a la presidenta no le abrieron la puerta voluntariamente

Asimismo, se refirió al uso de la comba que se usó para romper la puerta del domicilio en el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte, quien recientemente en un discurso intentó victimizarse al comparar aquella intervención con otras dejando entrever que no había imparcialidad, y dijo que cuando la Diviac llega a la vivienda, piden que les abran la puerta pero ante la negativa tuvieron que tomar las acciones correspondientes.

"Cuando tenemos una orden judicial de allanamiento con fines de incautación o detención, la orden judicial primero se verbaliza, tienen que abrir, sino entramos a la fuerza (...) me demoré 10 minutos pidiéndole al hijo de la presidenta que nos mintió, me dijo sí ahora le abro un momento, esperamos 7 minutos más y ya no contestó, entonces pensamos que estaban destruyendo pruebas y tuvimos que romper la puerta", explicó.

Harvey Colchado: proyecto de APP impediría su postulación

La bancada de Alianza Para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 91 de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones. La propuesta pretende impedir que funcionarios que hayan tenido acceso a información secreta, reservada o confidencial en los últimos cinco años puedan postular al Legislativo. Sin embargo podría afectar directamente al coronel Harvey Colchado, coronel de la Diviac que se encuentra en retiro.

El proyecto establece que "no pueden ser elegidos miembros del Congreso los funcionarios que, por razón de su cargo, tuvieron acceso a información clasificada hasta cinco años antes de la elección, por razones de seguridad nacional".

Según el analista Jáuregui, la iniciativa no aplica restricciones similares a los parlamentarios que, en el ejercicio de sus funciones, también acceden a información confidencial, lo que genera una desigualdad injustificada. Esta discrepancia ha levantado alertas sobre los posibles efectos negativos de la propuesta en la democracia y la participación política.