El coronel Harvey Colchado, quien fue pasado a retiro el 16 de diciembre de 2024, con el motivo de "renovación de cuadros", denunció en su momento que dicha acción fue tomada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez en forma de venganza por no alinearse a los intereses del Gobierno y desistir de la investigación contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Ahora, Colchado hace pública una nueva denuncia, en la cual Santiváñez buscaría desacreditar su ascenso con mérito como policía de inteligencia que obtuvo hace 27 años y su ascenso como coronel PNP, que se concretó en noviembre de 2016.

Mediante su post de X (antes Twitter), Colchado fue tajante al iniciar su denuncia diciendo: "El Ejecutivo y su abogado litigante Santivañez, en una maniobra desesperada, ahora pretenden con leguleyadas desacreditarme por un ascenso que obtuve con mérito hace 27 años en inteligencia policial".

Añadió que el rechazar ser parte de la organización criminal Los waykis en la sombra le costó 15 investigaciones y su baja del cargo de coronel PNP tras 32 años de carrera.

"De frente les digo: podrían incluso con leguleyadas quitarme el grado, pero jamás podrán arrebatarme la dignidad ni el coraje para seguir enfrentando la corrupción. Algo que usted, ministro, nunca podrá pregonar, porque usted desmembró la unidad que luchaba contra la corrupción (DIVIAC), contribuyó a eliminar la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia y usa la intimidación como arma. ¡Conmigo, eso no funciona, yo sí soy policía, ahora y por siempre!", se puede leer en su post que viene acompañado de un oficio de la Dircote en el cual el general PNP director contra el terrorismo de la PNP, Julio Óscar Mariño, solicita se le dé alcance el informe sobre la participación del entonces Alférez PNP Harvey Colchado, durante las acciones que desplegó al interior de la resistencia del Embajador de Japón, tomado por integrantes del MRTA, el 17 de diciembre de 1996.

Además, un segundo documento mostrado por Colchado Huamaní señala que el ministro del Interior ha solicitado al teniente general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, la entrega de documentos certificados relacionados con su ascenso al grado de coronel de la PNP. Entre los documentos solicitados se incluyen la hoja de estudio y la opinión emitida por la Dirección Ejecutiva de Personal de la PNP, entre otros.

"A mí no me ascendieron por amistad, ni por ser socio de un estudio jurídico, ni por ser mi abogado defensor. Ministro, no siga perdiendo el tiempo mandando escudriñar y rebuscar lo que no va encontrar, siga en su desesperación de querer avasallarme con infundios y mentiras en lugar de trabajar por los ciudadanos de a pie", se defendió Colchado finalizando su publicación.