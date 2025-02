Yonhy Lescano advierte que el Perú está gobernado por mafias y delincuentes

El candidato presidencial, Yonhy Lescano, por “verdad y Honradez”, llegó a Puno con miras a las Elecciones 2026 y advirtió que Keiko Fujimori va a seguir pretendiendo gobernar el país y el mayor temor es que hagan un fraude.

“Tengo la preocupación de que hagan un fraude. Ya están armando todo un escenario legal, movimiento en la Junta Nacional de Justicia, en la ONPE, en el JNE, para armar un fraude y de esa manera poner a estas mafias. El pueblo tiene que estar atento. De los pocos nuevos que representan una posición democrática firme hay que organizarse bien para evitar que esta mafia llegue al poder. En el 2026 no estamos jugando la continuación de estas mafias (partidos de derecha) o la recuperación de la democracia en el Perú”, dijo.

Asimismo, Lescano se reafirmó en el sentido que en el Congreso gobiernan “delincuentes”, y sostuvo que al ser trabajador del parlamento asesorando al congresista Carlos Zeballos no lo hace incongruente porque en el gobierno de Martín Vizcarra él pidió cierre del legislativo porque también se habían descubierto mochadueldos.

“Yo soy servidor del Congreso. Soy ciudadano. Soy político. Tengo que criticar a una institución que no puede estar en la situación que está (…). Esta es una institución política. No es un cuartel ni un monasterio. Yo quiero un congreso digno para mi país. Está manejado por delincuentes. Mira, según la PNP, la muerte de Andrea Vidal está en el entorno del Congreso. (…) Están usando el Congreso para cometer ese tipo de delitos. Está siendo usado el Congreso para fines ilícitos”, expresó.

En otro momento, Yonhy Lescano sostuvo que se "está empezando a matar a personas vinculadas a la política" y responsabilizó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en caso le pase algo a él y a su familia.

“Al señor Eduardo Salhuana, le hemos dicho que si algo me pasa a mí o mi familia va a ser responsable él porque me ha iniciado un proceso administrativo por declarar contra el Congreso. Eso es una señal que estos señores que son parte del pacto nefasto que tenemos son capaces de todo. Públicamente, yo ya lo estoy diciendo. No le voy a pedir al ministro del Interior (seguridad), sería en vano. Sino a los policías dignos”, enfatizó.

Finalmente, el excongresista consideró que "el Perú en este momento, está siendo gobernado por organizaciones delincuenciales".

“Nos están gobernando delincuentes, mafias organizadas que están haciendo y deshaciendo. Tenemos partidos políticos, como dicen los fiscales. Los fiscales dicen que hay organizaciones criminales. Yo coincido con ellos. Si no tú mira no más las cabezas de los partidos. La señora Fujimori, procesada; Rafael López, moroso del Estado y procesado; el señor (Vladimir) Cerrón, fugado, etc.”.