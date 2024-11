El centro político con varias figuras, pero bajos respaldos

A menos de un año y medio de las esperadas elecciones generales del 2026, los políticos empiezan a buscar sus posiciones para el inicio de la competencia. Ante la crisis marcada por la polarización y avance de opciones ubicadas a los extremos, liderazgos más de centro aspiran a una revaloración de la ciudadanía que les ayude a mejorar sus bajos respaldos, situación de desconfianza que cae a todo el elenco conocido de nuestra política.

En la última encuesta de Ipsos, del mes pasado, con márgenes de error de 2,8 puntos, de una lista de posibles postulantes a la presidencia, un 30% dijo que votaría en blanco, viciado o por ninguno y un 17% no sabía que voto dar: casi la mitad del país sin candidato. Los más favorecidos tienen bajo respaldo: Keiko Fujimori un 12%, Antauro Humala un 8%, Carlos Álvarez y Francisco Sagasti con un 4% cada uno, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga con 3% y empatados con 2% Alfonso López Chau, Verónika Mendoza, Rafael Belaunde y Philip Butters.

En agosto, en encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, con márgenes de error de 2,8 puntos y respuestas abiertas, un 73,7% no tenía a alguien como posible buen postulante a presidente y los más favorecidos eran Martín Vizcarra con 4,5%, Keiko con 3%, De Soto con 2,7%, Pedro Castillo con 2,3%, Alberto Fujimori con 2,2%, Sagasti con 1,7%, López Chau con 1,7%, Rafael López Aliaga con 1,3% y Antauro Humala con 0,8%, seguidos de Salvador del Solar, Álvarez, Carlos Añaños y Javier González-Olaechea, con 0,5% cada uno.

Centristas

Vizcarra está inhabilitado por el Congreso: no puede tener cargo en el Estado. Busca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anule esa sanción, pero el camino tarda.

Sagasti ha dicho que no piensa postular, pero en su organización política, el Partido Morado, esperan que se anime. En el último congreso de esta agrupación, Sagasti dio un discurso que hizo pensar en la posibilidad de una reconsideración, cuando alzó la voz contra quienes los tildan de caviares: “Lo que tenemos realmente son parásitos prepotentes que viven del Estado, pero acusan a todo el mundo de ser caviar. (...) Como no se puede reelegir, viene el padre, luego nombra al hijo o al hermano, al primo (...) ¡Parásitos prepotentes!” exclamó.

El partido difundió el video con las imágenes de los Fujimori, los Acuña y los Cerrón.

López Chau, del partido Ahora Nación, se declara de izquierda democrática o centroizquierda y participa en encuentros en busca de una coalición, que incluyen a grupos centristas.

“La profunda crisis necesita mancomunidad de esfuerzo. Creemos en la necesidad de una ‘gran coalición democrática’. El partido conversa con otras fuerzas de izquierda y centro. Creemos que la única forma de salir de este estancamiento crítico es mediante una gran coalición de centro-izquierda, que incluye a todos los que están contra el régimen de mafiosos, delincuentes y autócratas. Tenemos una apertura a sectores muy moderados o políticamente no muy alineados con lo que clásicamente se llama izquierda o derecha”, dice César Holguín, del Comité Ejecutivo Nacional de Ahora Nación.

Fernando Olivera también se pone en el centro. “La escoba del Frente Esperanza se está consolidando. Somos de centro reformistas. Trascendemos ideologismos y tenemos puertas abiertas sin sectarismo. Nuestros enemigos son corruptos, extremistas, racistas, violentistas y mercantilistas”, dice.

Alfredo Barnechea reitera ser de centro, aunque estuvo con la derecha en campañas como la del supuesto fraude del 2021. Preside el comité del plan de gobierno de Acción Popular y ha dicho que volvería a postular.

“El centro político es una necesidad para el país. AP no es de derecha, sino de centro. El Perú necesita un frente nacional que aglutine al centro. Alfredo lo impulsará”, dicen en su entorno.

Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, sigue en trabajo político. “(Estoy) en el centro y no porque saco varita y mido distancia entre izquierda y derecha. Tenemos propuestas para todos los problemas(...), empezando con que tenemos que recuperar el Estado para el interés público. (…) Adicionalmente, necesitamos unir al país”, dijo en reciente entrevista con el periodista César Hildebrandt.

Marisol Pérez Tello reconoció ser precandidata presidencial, en entrevista en Cajamarca, al comunicador Ronal Tiper. Está Primero La Gente, partido que formaron el empresario Miguel Del Castillo y Manuel Ato.

En ese partido también están las actuales congresistas Flor Pablo y Susel Paredes.

“Estamos en distintos espacios en construcción de confianza. El calendario electoral y las reglas cambian según el capricho e intereses de los partidos en el Congreso. Tenemos que tener capacidad de enfrentar ese cambio de reglas”, cuenta.

Pablo también reconoce apuntar a la presidencia. “Es hora de ponernos en primera línea para recuperar el país al servicio de la gente, en especial de los que sufren más. En Primero la Gente somos tres mujeres precandidatas: Susel, Marisol y yo. Todas dispuestas a estar en el lugar que nos toque para servir al país. No se trata de cargos, sino de causas justas” adujo.

Recambios

Del Solar reiteró que no piensa postular a nada y consideró que las denuncias contra él en el Congreso son venganza “a quienes están en el centro moderado”. Al no estar afiliado a ningún partido, no puede candidatear a la presidencia, pero podría ir de invitado en lista al Congreso.

Mesías Guevara, del Partido Morado, exgobernador de Cajamarca, es visto como opción si Sagasti persiste en no candidatear. El mismo Guevara dice que espera que Sagasti postule.

“Estoy recorriendo el país fortaleciendo bases, participando en reuniones con organizaciones sociales y académicas, y en constante preparación. Estaré donde el partido considere que deba. Estoy preparado para asumir cargos de alta responsabilidad, no le corro”, comentó.

Pedro Cateriano, ex primer ministro, impulsa su partido Libertad Popular, definido liberal y que dialoga con grupos centristas. Rafael Belaunde, presidente de la agrupación, sería el aspirante a competir por el Gobierno. “Rafael ha estado viajando con resultados que alientan. Es el candidato natural. Si gana, quisiera ser ministro de Vivienda y Construcción para enfrentar la escasez de agua potable. Estoy cooperando como secretario del plan de gobierno”, contó.

George Forsyth, exalcalde del distrito limeño de La Victoria y excandidato presidencial y al municipio de Lima, sigue afiliado al partido Somos Perú, declarado de centro. A copartidarios dice que postularía al Congreso.

En el partido se promueve a Jorge Pérez, gobernador de Lambayeque y exlegislador.

Las cercanías de partidos como Acción Popular y Somos Perú, antes referentes del centro, con la mayoría que controla el desprestigiado Congreso, pesarán en la campaña del 2026.

Hay mucho por recorrer y desconfianzas que afrontar.

MÁS DATOS

Dispersión. Hay 37 partidos políticos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones y 31 en proceso de inscripción.

En camino. Yonhy Lescano, excandidado presidencial de Acción Popular, dice que volverá a postular con un nuevo partido en formación.

Plazos. El 12 de julio venció el plazo para afiliarse a un partido si se quiere postular a la presidencia del país el 2026. Los no afiliados pueden postular como invitados en listas al Legislativo.

La conexión ciudadana y sentido más pragmático

Marylia Cruz, politóloga, PUCP

El 2026, por gran cantidad de oferta electoral,el voto sería muy disperso. En esos casos, suele capturar la atención no necesariamente el centro. Parece que seguiremos el ritmo de polarización. Si la mayoría en el Perú se autoidentifica como centro, hemos estado en viraje de izquierda y derecha. La elección será particular porque no gobierna la izquierda pese a que ganó las elecciones. Pesaría quién usa más su diferencial, más allá de su posición política, quién logra identificación o apego con la ciudadanía, que suele ser más emocional. No necesariamente prima la voz de la experiencia como podría ser Francisco Sagasti. Hay cuestiones de autoidentificación emocional que los candidatos tienen que aprovechar. Su papel en lo que queda del Gobierno llamará la atención.

Los candidatos de centro deben aprovechar el contacto con la ciudadanía para recoger demandas. Está muy desconfiada y no hay canales. No solo el voto urbano de Lima pesará. Es necesario ir a regiones con estrategia. Tienen que mostrar ideas claras sobre asuntos importantes, como educación, salud, seguridad, cómo resolver problemas. Deben concentrarse en un mensaje claro y conciso que no necesariamente haga mirar a derecha o izquierda. Es ese sentido más de practicidad, de ser un centro más pragmático.