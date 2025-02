Ministros de Dina Boluarte minimizan la inseguridad ciudadana: reiteran que es un problema de años

Ministro del Interior y ministro de Transporte justifican aumento de criminalidad indicando que anteriores gestiones no trabajaron. Foto: composición La República

Ministro del Interior y ministro de Transporte justifican aumento de criminalidad indicando que anteriores gestiones no trabajaron. Foto: composición La República

El primero en divulgar el discurso de culpar a funcionarios previos sobre el incremento de la criminalidad fue el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Durante Mesa de Trabajo sobre seguridad ciudadana, el ministro buscó justificar su fallido plan contra la inseguridad ciudadana, indicando que antiguas gestiones no trabajaron y que su actual trabajo en conjunto con la Policía ha logrado la captura de cabecillas de bandas criminales. Añadió que, los actuales delincuentes que la PNP persigue serían "remanentes" y estarían reorganizándose.

"Nosotros en este momento nos estamos enfrentando a una ola criminal que tiene más de 30 años. Los Pulpos tienen 30 años, la Jauría tiene 20 años, los Injertos 18 años...Algunos decían el ministro recibió una papa caliente, no, recibió una papa quemada", expresó.

Sin embargo, el trabajo que menciona no se muestra en las cifras del Sinadef, las cuales desde el 1 de enero hasta el 12 de febrero ha registrado 236 homicidios en todo el Perú, una cifra mayor a la registrada en el mismo periodo durante 2024. Sobre las alarmantes muertes, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza alegó que Santiváñez ha perdido legitimidad para abordar los temas de seguridad, debido a que se ha equivocado completamente con las estrategias. Además, explicó que cada mes del estado de emergencia le cuesta al Estado entre 20 y 30 millones de soles por los sobrecostos de combustible y las remuneraciones a los policías que brindan servicio.

Ministro de Transporte usa el mismo discurso para justificar aumento de criminalidad

En recientes declaraciones para la prensa, el actual ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, repitió el discurso mencionado por Santiváñez, tras ser consultado por las polémicas declaraciones del ministro del Ambiente, quien indicó que en su condominio no ocurrían robos.

"Es una declaración muy puntual, se refería que en su entorno no pasa, pero él tiene claro, como lo tenemos todos los ministros, que hay un problema de seguridad ciudadana, pero también tenemos claro que el Ministerio del Interior está trabajando con la PNP para atender estos problemas. Sin duda siempre va a ser un tema difícil, no es un tema nuevo, es un tema muy antiguo que no tiene que ver ni con el actual ministro del Interior ni con el anterior. Tiene tranquilamente 25 años", alegó como forma de justificación.

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, contradice discurso de ministros

El titular del gabinete se pronunció hace unos días desde Piura contradiciendo lo expresado por los ministros, pues afirmó que el Perú se encuentra atravesando una criminalidad sin precedentes. “El crimen organizado está atacando. Ya lo dijo el ministro del Interior, estamos viviendo una ola de crimen que no se había visto antes”, enfatizó Adrianzén luego del atentado contra una sede fiscal de Trujillo.

En un discurso diferente, buscó justificar el fallo de las medidas para combatir la criminalidad al señalar que la singularidad de la situación ha ocasionado que sea más difícil encontrar soluciones acertadas. A pesar de las obvias fallas en la estrategia del Mininter, Adrianzén indicó que no hay planes de cambiar a Juan José Santiváñez de la cartera del Interior.