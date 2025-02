Ministro del Ambiente se burla de la inseguridad ciudadana: "Quienes viven en mi condominio salen tranquilos"

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aseguró que la delincuencia no se encuentra desbordada. Según el titular de la cartera del Ambiente, esto se debe a la gestión de Juan José Santiváñez, ministro del Interior. Castro sostuvo que el "enorme esfuerzo" de su compañero de gabinete ha permitido que, ahora, la gente pueda "salir tranquila" y con "mayor presencia de la policía".

"El ministro Santiváñez está haciendo un enorme esfuerzo, de día y de noche. Está aplicando una estrategia que, creemos, dará resultado. (...) Como ciudadano, percibo que hay un avance en la lucha contra la criminalidad y no solo yo, sino también quienes viven en mi condominio y en mi zona, perciben que pueden salir tranquilos y que hay más presencia de la policía (...)", indicó.

Las cifras contradicen lo afirmado por el ministro del Ambiente

El número de homicidios en Perú ha aumentado significativamente en 2024, con un incremento del 35% en comparación con 2023, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) y de la Policia Nacional del Perú (PNP). Lima es la región con más casos, seguida de La Libertad, Callao y Piura. La mayoría de los homicidios se cometieron con armas de fuego y en la vía pública. El analista Juan Carbajal atribuye esta violencia al aumento de extorsiones y sicariato, especialmente en las principales ciudades. A pesar de las numerosas denuncias por extorsión, el número de detenidos por este delito se mantiene relativamente bajo.

Los datos del Sinadef indicaron que, en enero de 2025, se reportó un promedio de 181 homicidios, de los cuales 58 (equivalentes al 34%) ocurrieron en Lima Metropolitana. Estas cifras han llevado a que distintos sectores critiquen la gestión en materia de seguridad y la lucha contra la delincuencia realizada por el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a quien Castro halaga por su trabajo.

Además, las cifras relacionadas con la delincuencia también muestran un alza. Según reportes del Ministerio Público, se denunciaron 24.918 casos de secuestro a nivel nacional en cada uno de los 34 distritos fiscales. De estos, destaca la capital, con 2.230 denuncias por secuestro registradas entre 2016 y 2024. También en 2024, en su reporte de diciembre, el Observatorio del Crimen y la Violencia aseguró que la victimización y la delincuencia a nivel urbano nacional se han incrementado en los últimos dos años, pasando del 23,1% al 27,5%, y señaló que la extorsión, los préstamos “gota a gota”, las estafas y los robos de celulares son los delitos que más han afectado a los peruanos.

Otras figuras políticas también han minimizado el desborde de la delincuencia

Además de Castro, otras figuras políticas han minimizado el aumento en las cifras de homicidios y los indicadores que miden la inseguridad ciudadana. Tal es el caso del ministro de Salud, César Vásquez, quien aseguró que se está generalizando el problema del aumento de los asesinatos en nuestro país, afirmando que "es parte del aumento de la violencia en todo el mundo".

"Los homicidios no son un problema sencillo, ni exclusivo de nuestro país. En el mundo, la violencia ha aumentado terriblemente. Hay otros países cercanos al nuestro que están peor, incluso. Y estamos tratando de luchar, como Gobierno, todos los días contra los casos de homicidios cometidos por delincuentes y contra los robos", señaló, en una rueda de prensa, el titular de la cartera de Salud.

Más recientemente, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, minimizó el aumento de la delincuencia en la capital. Tras la visita del streamer norteamericano 'Speed', el burgomaestre indicó durante una entrevista que busca invitar a más creadores de contenido con el objetivo de limpiar la imagen de ciudad insegura que tiene la capital peruana. López Aliaga afirmó que, según su opinión, Lima es una ciudad con una paz y tranquilidad "brutal".

"Invito a los streamers a que vengan al Perú, porque es una forma de internacionalizar al país y de cambiar, aunque sea un poco, la imagen que se nos ha atribuido de 'país violento' y de un lugar en el que no se puede caminar. (...) Por favor, observen esta maravilla: es una paz y tranquilidad brutal. Aquí no puede pasar nada. (...) Tenemos cámaras por todos lados con inteligencia artificial. Esta imagen que se ha dado del Perú es falsa. Para mí, Lima tiene lo más bello de toda Sudamérica. He estado en Sevilla, y esto es mejor que Sevilla", indicó el líder de Renovación Popular.