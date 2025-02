Exclusivas conversaciones de un grupo WhatsApp, que estaría conformado por policías, mostrarían que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contó con una portátil para realzar su imagen en redes sociales bajo las órdenes de Luis Pineda Rodríguez, amigo y extrabajador del estudio de abogados de Santiváñez, que fue contratado por el Mininter por un monto de S/10.800 bajo el concepto de “Servicio de análisis de publicaciones e impacto de las redes sociales”, según el dominical Cuarto Poder.

El 20 de octubre, el programa periodístico mencionado realizó la siguiente encuesta: "¿Tras una semana de polémicas detenciones frente a la criminalidad, cree que Juan José Santivañez debería ser removido de su cargo? ¿Sí o no?". En ese sentido, luego de que Pineda escribiera en la conversación grupal que voten por el "NO", los resultados mostraron que el 67% optó por estar a favor de la gestión de Santiváñez.

"Voten por el NO. Santivañez es el único ministro que se ha preocupado por nosotros, ha peleado por los aumentos y el único que pecha a la Fiscalía cuando nos denuncia. Es hora de defenderlo(...) Le ganamos en su cancha", felicitó Pineda.

De igual manera, el mismo hecho se volvió a suscitar el 26 de enero de este año, pero en el chat se destacó la participación de Francesca Velapatiño, secretaria del general Óscar Arriola, en el que indicó votar a favor de Santiváñez luego de que Cuarto Poder realizara la pregunta: "Dado el incremento de la criminalidad, ¿es hora que el Ejecutivo realice cambios en el Ministerio del Interior?".

"Chicos apoyen al ministro. Están haciendo una encuesta para que lo cambien. Se viene el aumento en diciembre, les recuerdo. El aumento a las remuneraciones después de mucho tiempo", ordenó Velapatiño.

El 20 de agosto del 2024, Pineda Rodríguez, un exagente policial en retiro, obtuvo su primera contratación con el Estado tras visitar al ministro en su despacho 13 días antes; dos meses después, obtuvo un mismo contrato en dicho rubro. Pineda indicó que su trabajo era analizar las publicaciones en las que Santiváñez declaraba en el ámbito policial para que pueda mejorar su comunicación.

"Tengo una amistad con él de años, eso no tiene nada de malo. Yo lo conozco desde muchos años atrás, me enseñó muchas cosas porque es un profesional preparado enfocado en el derecho policial. "Pero cuando ganó la orden de servicio, si sabía que él era ministro", pregunta la periodista. "Y qué le digo no quiero trabajar (...) yo no estoy diciendo 'oye vota por el sí o vota por el no'. Yo reenvío la encuesta, el que quiera votar por lo que decida es su libre voluntad.", respondió Luis Pineda.

Corporación de Luis Pineda ganó contratos en la gestión de Juan Santiváñez

El 16 de octubre del 2024, durante la gestión de Juan José Santivañez, se fundó la Corporación Águila Seis Policial, conocida como Corpasol, en el que Luis Pineda Rodríguez asumió la presidencia de la corporación, mientras que Clara Rosasco, quien también había trabajado en el estudio de abogados de Santivañez Antúnez, ocupó el cargo de vicepresidenta. En ese sentido, Corpasol logró en tiempo récord ser parte del Fondo Bienestar que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con Cuarto Poder, la corporación se encarga de realizar capacitaciones a la Policía, que es solventado con los descuentos mensuales que se realizan a los efectivos de la PNP, y que visita comisarias, el ministerio del Interior y unidades policiales. En sus redes sociales, precisamente en TikTok, Corpasol elogia la actual gestión de Juan José Santiváñez, que se ve en medio de las críticas en la lucha contra la delincuencia, extorsión y sicariato.

"Un verdadero Líder, el ministro Juan José Santivañez, agradeció a cada uno de los policías que cumplieron su función en Apec 2024, garantizando la seguridad y prosperidad de Nuestra nación", publicó Corpasol.

"Nosotros lo único que hacemos cuando existen de repente campañas, publicidades de cualquier índole, las compartimos en los grupos, justamente para que los efectivos estén actualizados y si dentro de las informaciones existen encuestas o qué sé yo, nosotros lo compartimos. Con la intención de informar, no a que nos hagan caso", agregó Clara Rosasco.

En consecuencia, la abogada experta en contrataciones del Estado, Cecilia Ruíz, criticó que la asociación haya ganado en tiempo récord prestaciones con la Policía, así como la adjudicación de Luis Pineda en el Ministerio del Interior. "Existe una ley de mitigación de conflictos de intereses y sin duda este es un caso típico", expresó.

"Una asociación recién conformada, cuál es su experiencia, cuál es ese beneficio que va a recibir los servidores del estado. Cómo es que se privilegia a esta asociación en mérito a qué credenciales para que pueda prestar un servicio indirecto a servidores de la policía", enfatizó.