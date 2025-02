Dina Boluarte sabía de operativos para capturar a Vladimir Cerrón

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, declaró ante la Fiscalía que informaba a la presidenta Dina Boluarte sobre los operativos que se realizaban para capturar a Vladimir Cerrón, cuando se encontraba prófugo de la justicia, según el dominical Punto Final.

“Regularmente, informaba a la señora presidenta del resultado del SINA (Sistema de Inteligencia Nacional) para la ubicación de Vladimir Cerrón, que generalmente las hacía de manera exclusiva con la señora presidenta. Sin embargo, en una ocasión en Palacio de Gobierno, en la Sala Bolognesi, el tema se abordó con la presencia de la presidenta, el premier Alberto Otárola; el secretario general Enrique Vílchez; el ministro del Interior Vicente Romero; el ministro de Defensa, Jorge Chávez; el director de Inteligencia (PNP) Mauricio Quiroga. Eso es lo que a mí me consta”, contó.

Esta declaración tuvo lugar el 10 de enero y se dio luego de que la Fiscalía le preguntara a Arista si personal de Palacio de Gobierno u otros funcionarios contaban con información sobre el resultado de los operativos de búsqueda y captura de Vladimir Cerrón.

El hombre de inteligencia también contó que fue por “disposición expresa de Boluarte” que la DINI se abocó a la ubicación y captura del líder de Perú Libre. Explicó que para mantener la reserva de la investigación, las comunicaciones a nivel estratégico eran solo a través del entonces comandante general de la Policía, Jorge Angulo, y del actual jefe del Estado Mayor de la Policía, Óscar Arriola, quien dirigiría la parte operativa.

Cabe precisar que Arista fue jefe de la DINI desde enero del 2023 y retirado de ese cargo en enero de 2024, por el gobierno de Dina Boluarte.

PUEDES VER: Fusión del Mimp con el Midis: Gobierno de Dina Boluarte desconocería la problemática de la mujer peruana

Esto ocurrió -según Punto Final- días después de que junto con el general PNP, Óscar Arriola, intervinieran el condominio Mikonos, en Asia, luego de recibir información de que Cerrón se escondía en ese lugar.

Dina Boluarte: contradicciones

De otro lado, el programa dominical reveló que los escoltas de la presidenta Dina Boluarte lanzaron versiones contradictorias sobre lo ocurrido el 24 y 25 de febrero del 2024, en el sur de Lima, al declarar a la Fiscalía sobre el presunto encubrimiento a la fuga de Vladimir Cerrón.

Las suboficiales PNP, Ruth Ligarda y Milagros Vargas, sostienen una posición diferente a la proporcionada por su colega Jhon Jonampa al Ministerio Público. Ligarda había afirmado que ingresó junto con Janampa al condominio de Asia del Sur para recoger a la mandataria, mientras que Jonampa declaró que se habían encontrado en un grifo, donde él se quedó a pernoctar aquel fin de semana.

La versión de Ligarda coincide con el registro visual que muestra a los dos vehículos presidenciales ingresando al condominio el 25 de febrero de 2024, a las 8:15 de la mañana, y saliendo cinco minutos más tarde. Los cofres, identificados con las placas EGR844 y EGK267, fueron utilizados ese día por la presidenta.

“Yo fui relevado por la técnica Ligarda Castro a las 8 de la mañana del día 25 de febrero en el mismo grifo de la Panamericana Sur, quien se presentó con otro cofre que era un Audi blanco, replegándome a Lima con el cofre Lexus negro y con Félix Montalvo”, declaró Janampa ante la Fiscalía el 18 de diciembre.

PUEDES VER: Monseñor Jordi Bertomeu anuncia que toda la Familia Sodálite será disuelta

Sin embargo, de acuerdo con la declaración de Janampa, el automóvil presidencial que llevó a Boluarte al condominio el 24 de febrero de 2024 no volvió al día siguiente para recogerla. El suboficial contó que Ligarda la recogió en un Audi blanco, en una gasolinera de la Panamericana Sur.

Por su parte, una tercera escolta, Milagros Vargas, afirmó que fueron dos personas las que esperaban a la presidenta en la casa de Asia del Sur.

Dina Boluarte guardó silencio ante la Fiscalía por caso Cofre

Dina Boluarte acudió el 29 de enero a la sede central del Ministerio Público para ofrecer su testimonio en relación con el caso del cofre presidencial. Sin embargo, optó por no responder a las preguntas relacionadas con la investigación sobre el supuesto delito de encubrimiento personal, según lo confirmó su abogado, Juan Carlos Portugal, a La República.

"Se acogió su derecho a guardar silencio hasta que la Corte Suprema no resuelva el pedido de control de plazo que hemos solicitado. Como no hay audiencia y una respuesta a ese pedido, mientras eso no exista y no haya una respuesta a nivel judicial, esa es nuestra decisión porque consideramos que ha sido una ampliación extemporánea", indicó para nuestro medio.