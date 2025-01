La versión oficial ofrecida por Jhon Janampa, una de las ‘sombras’ de Dina Boluarte, en sus declaraciones ante la Fiscalía, ha sido puesta en duda tras la divulgación del registro de seguridad del condominio Asia del Sur. Según Janampa, el vehículo presidencial, involucrado en el viaje de ida de la mandataria el 24 de febrero de 2024 hacia el condominio, no ingresó al día siguiente para recogerla, sino que fue replegado por Ruth Ligarda en un Audi blanco, en un grifo de la Panamericana Sur. No obstante, esta afirmación fue desmentida por un informe del programa Punto Final.

Las imágenes muestran a los dos "cofres" presidenciales entrando al condominio, el 25 de febrero de 2024, a las 8:15 de la mañana y saliendo cinco minutos después. Los cofres con placa EGR844 y EGK267 fueron por la presidenta.

Esto contradice el testimonio de Jhon Janampa, chofer del cofre Lexus, quien declaró al Ministerio Público que fue relevado por la escolta de Dina Boluarte, la suboficial PNP Ruth Ligarda, a las 8 de la mañana del 25 de febrero en el grifo. Según su versión, se replegó con Félix Montalvo hacia Lima. Nunca aseguró haber entrado con Ligarda a la casa I-3 de Asia del Sur.

Representante de la Junta de Propietarios del Condominio Asia del Sur confirma presencia de los cofres

A este informe de los registros de seguridad de febrero del año pasado se suma un documento de Paulo Simoni Pinto, representante de la Junta de Propietarios del condominio Asia del Sur, que confirma la presencia de los dos cofres en la mañana del domingo 25 de febrero de 2024.

Según este escrito, enviado a Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, se informa que nunca existió registro alguno del ingreso de Dina Boluarte el sábado 24 de febrero. A esto se le suma que tampoco fueron registrados los nombres de los choferes de ambos autos presidenciales, sino únicamente las placas y el detalle de su estancia.

"El que no la debe no la teme. Si ella ha ido, como dijo, a una reunión familiar con sus amigos o con sus familiares. ¿Por qué no se registró? Esta información nos lleva a pensar, nos lleva a pensar que definitivamente hay algo muy oculto. ¿Qué hacían dos carros que llevan exclusivamente a la presidenta coincidiendo en un mismo lugar y luego irse a los minutos? ¿Es probable que hayan sacado a otro personaje?", dijo el congresista Juan Burgos para el dominical.

Este condominio, en conjunto con Mikonos, ha sido objeto de investigaciones vinculadas a la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre. De acuerdo con el general Óscar Arriola, Cerrón fue desde Asia del Sur hacia Mikonos el 16 de enero del 2024, intentando eludir su captura.

La casa I-3, ubicada en el condominio Asia del Sur, es propiedad de la familia Olazábal. Esta familia mantiene un vínculo cercano con la presidenta de la República, en la que destaca entre sus miembros a Juan Olazábal Segovia, quien fue presidente del Club Departamental Apurímac entre el 2015 y 2017.

El 25 de febrero, a las 3:56 de la tarde, el Audi blanco regresó solo para retirarse trece minutos después. Tras su salida, el vehículo con placa BSE778, perteneciente a la empresa Grupo Ola SAC, cuyo gerente general es Santos Olazábal Segovia, también salió del lugar. Santos es el hermano mayor de Juan Olazábal Segovia.