RMP sobre la integridad del ministro Demartini: "Ha estado con Dina Boluarte siempre y teme por su vida"

En una nueva emisión de 'Sin Guion', la periodista Rosa María Palacios se refirió al comunicado brindado por el abogado Juan Peña, defensa del ministro Julio Demartini, quien indicó que su patrocinado ha pedido garantías para su vida, luego de que se revelara un audio entre Carlos Guillén y la aspirante a colaborador eficaz del caso Qali Warma, en el cual se revelaba que altos funcionarios pedían "destruirlo". La conductora precisó que es irónico que Demartini pida garantías a Juan José Santiváñez, ministro del Interior, para que lo proteja de quien sería su jefa, la presidenta Dina Boluarte.

Cabe precisar que la denuncia se hizo conocida tras lo declarado por el letrado Peña en Canal N, quien precisó que su cliente no renunciaría al cargo."No tiene una posibilidad de renuncia, por lo menos, por lo pronto. Él está netamente en la gestión, en lo que genera ser ministro de Estado. De alguna manera, sí, hemos pedido el apoyo al Ministerio del Interior por un tema de seguridad porque se puede interpretar de mil maneras el "darle vuelta" o "quererlo tumbar" al señor Julio Demartini", comentó.

En esa línea, RMP destacó que los términos utilizados en la grabación difundida (destruir, dar vuelta, acabar con él, bajárselo) en el mundo de hampa significan "mandarlo a matar". Añadió que las garantías se piden teniendo en cuenta el precedente de la muerte de Nilo Burga, dueño de la empresa Frigoinca y cuyo asesinato inicialmente se quiso hacer pasar como un suicidio.

"¿A quién están pidiendo garantías? ¿Al ministro Santiváñez? ¿Para que lo proteja de quién? ¿De su jefa? De Dina Boluarte. Demartini es el único ministro sobreviviente del primer gabinete de Boluarte y además, lo acompaña como viceministro en toda su gestión, desde que inició el Gobierno de Pedro Castillo. Ha estado con ella siempre y teme por su vida", sentenció Rosa María.

Por su parte, Julio Demartini se refirió al tema durante una entrevista que brindó al programa de Milagros Leiva. "No he pedido garantías para mi vida y acá quiero poner esto realmente en información pública. Normalmente, los ministros de Estado tenemos seguridad por el cargo que tenemos, lo que sí he pedido al Ministerio del interior, al titular (Juan José Santiváñez) es dado y conocido estas declaraciones, estos audios, este domingo en otro programa, he pedido que se refuerce esa seguridad que ya me asignan porque, obviamente, no estamos hablando de pocas cosas, las investigaciones seguirán, pero estamos viendo que en esas conversaciones hay una intención que no se sabe si son intenciones de ir en contra de mi integridad física o mi dignidad y también pensar que tengo una familia", declaró Demartini.