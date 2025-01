En la reciente edición de su programa Del hecho al dicho, el periodista Jaime Chincha criticó la actitud del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tras conocerse las denuncias por abuso sexual contra el cardenal del Opus Dei, Juan Luis Cipriani. Chincha señaló que el alcalde debería retirarle la condecoración otorgada al exarzobispo de Lima ante las graves acusaciones que enfrenta y de las cuales lo defendió a través de redes sociales.

"Por cierto, (Juan Luis Cipriani) ha sido condecorado por el alcalde de Lima. Lo que debiese hacer el alcalde de Lima, como buen católico, es retirarle la condecoración. Una persona así no se merece una condecoración", expresó Chincha.

El periodista también informó que el cardenal del Opus Dei tuvo prohibido usar sotana, como una de las sanciones impuestas por el Vaticano tras los cargos en su contra por abuso sexual a un menor en 1983. Sin embargo, incumplió esta medida durante el acto de condecoración en el que se le entregó la Medalla Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz.

"Además, Cipriani enfrenta estos cargos y se le prohibió usar sotana. Y en esta condecoración la usa, entonces es una afrenta también a la sanción impuesta contra él. Si es tan católico López Aliaga, lo que tendría que hacer es retirarle esta condecoración", reiteró.

Asimismo, Jaime Chincha criticó a los demás defensores del exarzobispo de Lima, quienes, al igual que López Aliaga, intentaron desestimar la denuncia contra Cipriani a través de redes sociales, tras la publicación en el diario español, El País.

"El relato es monstruoso, vil, canalla, (...) pero cuando sale la denuncia, en las redes sociales los defensores de Cipriani se rasgaban las vestiduras. Y, como es habitual cuando hay una denuncia tan contundente, pues lo que hicieron los defensores de Cipriani fue atacar al mensajero, atacar al diario El País y llamarlo diario rojo, pasquín, cualquier cosa", puntualizó.

Vaticano desmiente a Juan Luis Cipriani y ratifica vigencia de sanciones en su contra por denuncias de abuso sexual

El respaldo del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a Juan Luis Cipriani fue publicada en redes sociales junto a una carta que el exarzobispo de Lima emitió en el que se declaraba inocente y aseguró que se le impusieron restricciones "sin haber sido escuchado". Sin embargo, el Vaticano ratificó la vigencia de las sanciones disciplinarias contra Cipriani por las acusaciones de abuso sexual, desmintiendo sus afirmaciones y dejando en evidencia inconsistencias en su comunicado.

A través de su portavoz, Matteo Bruni, la Santa Sede recordó que Cipriani enfrenta restricciones "relacionadas con su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias", las cuales fueron aceptadas por él mismo. Además, el Vaticano aclaró que, si bien en ocasiones específicas se le otorgaron permisos por razones de edad y situación familiar, las sanciones siguen vigentes.

Esto contradice las declaraciones de Cipriani, quien afirmó que desde 2020 el papa Francisco le permitió retomar tareas pastorales como la predicación de retiros espirituales y la administración de sacramentos.

El Vaticano también hizo referencia a "acusaciones" en plural contra Cipriani, mientras que el exarzobispo solo mencionó una denuncia en su contra. "En agosto de 2018 fui informado de una denuncia que no se me entregó", indicó el religioso en su carta. Sin embargo, la postura de la Santa Sede deja en claro que las medidas disciplinarias no fueron impuestas de manera arbitraria, como Cipriani intentó hacer creer.