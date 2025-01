Comandante general de la PNP alertó a Juan Santiváñez que iban a allanar su casa, según audios de 'Culebra'

El ministro y el canario. En un audio grabado por el capitán de la PNP, Junior Izquierdo, en el que se registra una conversación que involucraría al actual ministro del Interior, Juan Jose Santiváñez, aparece un nuevo personaje: el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Ángulo, apodado 'El canario', quien — como un acto de lealtad — habría advertido al Santiváñez de un posible allanamiento a su domicilio, según revelo el dominical Cuarto Poder.

La grabación, que data del 21 de mayo del 2024 y llegó a manos del Ministerio Público en agosto pasado, muestra la charla entre el titular del Mininter con Izquierdo y de cómo “El Canario” le había pasado información confidencial. En un fragmento, se escucharía a un interlocutor, que se trataría de Santiváñez, decir:

"Y yo no sé si me lo ha dicho de pendejo o de verdad. Y por si acaso te aviso, que van a allanar tu casa. Y yo, ¡qué! Me dice, van a allanar tu casa. Y agarra y me dice: te entiendo que estás molesto por lo de ayer. Pero no puede decirme que va a tumbarme, yo soy el comandante general. Y voy a darle un tema para que usted vea que yo soy leal: le van a allanar su casa. ¿Qué, en base a qué?, le digo. No, usted sabe que ahí fabrican todo. Y agarra y me dice, ahí es donde yo te llamo, p**a, cómo es posible, ¿no?", se escucha en el audio.

El pasado 14 de enero, la Fiscalía le otorgó 48 horas a Juan José Santiváñez para que acceda a su cuenta de Icloud y se puedan recabar datos relevantes en el marco de las investigaciones por el presunto abuso de autoridad del titular del Ministerio del Interior tras entregar su móvil restablecido y sin chip. Según la tesis fiscal, las indagaciones se dan por una supuesta vinculación con actividades irregulares y su relación con Junior Izquierdo.

Por otro lado, de acuerdo con José Carlos Mejía, abogado de Culebra, este aviso previo a Santiváñez se debió a las sospechas del ministro del Interior sobre la posible existencia de personas que buscaban vínculos familiares entre sus padres y Los Waykis en la sombra, lo que llevó a exigir al Comandante General una explicación inmediata. Asimismo, Mejía criticó la actitud de Víctor Zanabría y cuestionó su papel en la PNP.

"¿A quién sirve el comandante general de la Policía Nacional del Perú? ¿Sirve a la Policía Nacional del Perú? ¿O sirve a los políticos de turno? ¿Al poder Ejecutivo de Turno?", preguntó José Carlos Mejía.

Dina Boluarte habría ordenado a Santiváñez destituir a miembro de la PNP

En otro momento de la conversación, se menciona la molestia del Gobierno por ciertos efectivos policiales de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac). En particular, se hace referencia al Coronel Franco Moreno Panta, el oficial de inteligencia que fue convocado el 7 de mayo de 2024 a Palacio, por Dina Boluarte, con el fin de solicitarle información confidencial sobre un operativo policial que, horas después, tuvo como objetivo a su hermano Nicanor Boluarte.

Sin embargo, la negativa del Moreno Panta para asistir a Palacio habría desatado la furia presidencial, lo que habría llevado a Boluarte a ordenar al ministro Santiváñez que destruyera a Moreno Panta, según este audio entregado al Ministerio Público.

"La tía me dice destruye, sácalo a Moreno, cholo de m***da. Pero si ella lo ha puesto, ¿quién lo puso a Moreno? ¿Sabes eso? Lo ha traído Canario", se escucha en la conversación de Junior Izquierdo y el interlocutor, quien sería Juan José Santiváñez.

El pasado 16 de enero, a través de una resolución, la Comandancia General de la PNP nombró al capitán de la PNP, Junior Izquierdo Yarleque, alias 'Culebra', para desempeñar el cargo de policía comunitario en la región de Moquegua. Esta decisión se tomó después de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se negara a entregar su cuenta de iCloud a la Fiscalía de la Nación.