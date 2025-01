En una nueva edición del programa Sin Guion, Rosa María Palacios dedicó un segmento a comentar la reciente denuncia publicada en el diario español El País contra el exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, y el reconocimiento otorgado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a favor del cardenal, quien es acusado de abuso sexual en agravio de menor que, en la actualidad, tiene 58 años. La periodista afirmó que el burgomaestre entregó esta condecoración con pleno conocimiento de la situación por la que atravesaba Cipriani.

"Rafael López Aliaga condecoró a Monseñor Cipriani hace pocos días. Como si acá no pasara nada. Como si no estuviese sancionado. Y sabe que estaba sancionado. Lo sabe perfectamente. A estas alturas, mucha gente en Lima sabía que estaba sancionado porque también sabían que no podía volver al Perú", indicó.

La periodista comentó que el burgomaestre de Lima no es el único que ha expresado su apoyo a Cipriani. Consideró que, si bien muchos pueden estar convencidos de que la defensa del cardenal es válida por algunas de sus "virtudes", la realidad es que desconocen los detalles del relato del denunciante y, por ello, emiten juicios anticipados sobre el tema. Asimismo, Palacios sostuvo que existen numerosos elementos que otorgan verosimilitud al testimonio del denunciante.

"Otros políticos se han apresurado a decir lo mismo, quizá porque conocen algunas virtudes de Monseñor Cipriani. Pero no conocen esta historia. Esta historia es real, y es una historia que sucedió. Y reitero: la mejor prueba de que esta historia sucedió es que la víctima no ha pedido nada para sí mismo. Absolutamente nada. Lo que ha solicitado es que el Papa tome medidas contra esa persona, que no puede recibir homenajes, honores ni tener capacidad de decisión como la que ha tenido Monseñor Cipriani. Eso es lo único que ha pedido: que se le aparte de esa capacidad de decisión", señaló.

RMP afirmó conocer al denunciante de Juan Luis Cipriani: "Puedo dar fe de que su relato es verosímil"

La periodista también habló de cómo conoce a detalle el caso debido a que el denunciante de Cipriani se comunicó con ella tiempo atrás para que le ayudara en su búsqueda por justicia. Palacios comentó que, gracias a su cercanía al caso, puede asegurar que hay muchos detalles que dan veracidad a la construcción del relato presentado en la denuncia.

"Esta noticia ha causado enorme revuelo el sábado y domingo. Muchas personas no conocían esta denuncia, algunas otras sí la conocían. Yo soy una de las que sí la conocía y puedo dar fe de varios asuntos. (…) Yo fui contactada por la víctima a finales de julio del 2018. Nos reunimos, conversamos, trabajamos juntos el relato de todos los hechos que me comentó. Conozco a la víctima desde muy joven. (…) Puedo dar fe de que su relato es verosímil porque, si bien no he estado presente (…) otros testigos que sí estuvieron presentes en ese momento jamás lo han contradicho", comentó.

Palacios mencionó que la presunta víctima jamás ha buscado una remuneración monetaria o reconocimiento. Según lo comentado por la periodista, el denunciante solo buscó hacer llegar su testimonio al papa Francisco y evitar que el exarzobispo Cipriani vuelva a participar en la elección de un próximo Sumo Pontífice.

"La víctima, para que se tenga claro, jamás ha pedido dinero, ni escándalo. Puso dos condiciones: una, el anonimato; y la segunda, no caer en el escándalo. Pidió manejar el tema con la mayor discreción posible. (…) En ese momento y ese lugar, mi labor fue escuchar, acompañar, encauzar y encontrar una vía para que esta persona fuera escuchada por el papa. Eso fue lo único que pidió la víctima. No quería un juicio penal, porque ya había prescrito todo; no quería un juicio canónico, porque quería evitar el escándalo. Lo que no quería era que Monseñor Cipriani participara en la elección del siguiente papa", agregó.