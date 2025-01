El Vaticano desmiente a Juan Luis Cipriani y ratifica vigencia de sanciones en su contra por denuncias de abuso sexual

El Vaticano ratificó la vigencia de las sanciones disciplinarias contra el exarzobispo de Lima Juan Luis Cipriani por acusaciones de abuso sexual. El anuncio llegó por medio del portavoz, Matteo Bruni, y evidenció las mentiras presentes en el comunicado del cardenal, quien negó haber cometido pederastia y aseguró que fue sancionado “sin haber sido escuchado”.

Tras la difusión de dicho escrito, la Santa Sede recordó a Cipriani que cuenta con restricciones “relacionadas con su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias” y que estas fueron aceptadas por él mismo.

Asimismo, indicó que “si bien en ocasiones específicas se acordaron algunos permisos para acoger peticiones debidas a la edad y a la situación familiar del cardenal, en el estado actual tal precepto sigue estando todavía en vigor”. Esto en respuesta a Cipriani, quien indicó que desde el 2020, el papa Francisco le permitió retomar sus tareas pastorales como la predicación de retiros espirituales, administración de sacramentos, entre otros.

También, el Vaticano hace referencia a "acusaciones" en contra de Cipriani, sin embargo, el religioso solo mencionó una sola denuncia en su contra. "En agosto del 2018 fui informado de una denuncia que no se me entregó", indicó.

Vicario regional del Opus Dei en el Perú no atendió denuncia contra Cipriani

La demanda a la que hace referencia es a una presentada, en ese año, ante el vicario regional del Opus Dei en el Perú, el padre Ángel Gómez-Hortigüela.

Según el testimonio del denunciante, a El País, solicitó a Gómez-Hortigüela una entrevista por un presunto acto de violación sexual cometido por Cipriani a un menor en 1983, sin embargo, fue ignorado.

El sacerdote reconoció ese hecho por medio de un comunicado. "Cuando una persona de la confianza del denunciante me pidió que me entrevistara con él, reaccioné pensando que ese encuentro podía no ser positivo. Hoy me doy cuenta de que podría haberle ofrecido una acogida personal, humana y espiritual, que sí me consta que recibió de otras personas del Opus Dei", mencionó.

Además, admitió que, en ese entonces, los protocolos del Opus Dei para atender las acusaciones de este tipo eran inadecuados y no garantizaban el registro ni seguimiento de denuncias, algo que, según él, se ha corregido a partir de 2020.

Juan Luis Cipriani estuvo en Perú pese a restricción impuesta por el Vaticano

Por otro lado, Cipriani incumplió las restricciones referentes al lugar de residencia del Vaticano y en enero del 2025 estuvo en Perú.

En nuestro país, aún con varias denuncias de pederastia en su contra, el cardenal recibió, el 7 de este mes, la medalla de orden al merito del grado Gran Cruz, la cual fue entregada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien también es miembro del Opus Dei.

La máxima distinción fue otorgada por su labor pastoral, académica y eclesiástica desde su ordenación como sacerdote en la prelatura del Opus Dei, según informaron a este medio fuentes allegadas a la Municipalidad de Lima.

Al recibir el reconocimiento Cipriani agradeció a López Aliaga y exhortó a "no odiar". “Señor alcalde, muchísimas gracias por esta distinción. Agradezco a los regidores y a todos los que acompañan en esta ocasión. La alcaldía es fundamentalmente un lugar de encuentro, de intercambio, de amistad, de progreso (…) Aprendamos a entendernos, aprendamos a no odiar. Que Dios bendiga a todos en este nuevo año”, dijo.

Días después, tras la publicación del comunicado del exarzobispo de Lima, el burgomaestre ratificó su respaldo por medio de X: "Reitero mi apoyo y agradecimiento al cardenal Cipriani, a quien conozco perfectamente desde hace muchos años. Es injusto acusar a un ser humano y no darle derecho a defenderse”, escribió.

Otro vínculo de López Aliaga con los Cipriani

Los vínculos de López Aliaga y los Cipriani no quedan ahí. De acuerdo con el registro de organizaciones políticas del JNE, Javier José María Cipriani Thorne, hermano del exarzobispo, se encuentra afiliado a la organización política Renovación Popular desde el 20 de mayo de 2024.

Además, de acuerdo con la información de la página del Gobierno del Perú, Javier José sería presidente de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, la cual se encarga de la administración de inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Lima.