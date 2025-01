Rafael López Aliaga defiende a Juan Luis Cipriani tras ser acusado de abuso sexual: "Reitero mi apoyo"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció luego de que el cardenal Juan Luis Cipriani fuera acusado de abusar de un menor de edad en 1983. A través de su cuenta de X (antes, Twitter), el burgomaestre defendió al exarzobispo de Lima y rechazó la denuncia publicada por El País al calificarla como “difamación”.

“Carta del cardenal Juan Luis Cipriani al diario El País en relación con la gravísima difamación que está sufriendo. Reitero mi apoyo y agradecimiento al cardenal Cipriani, a quien conozco perfectamente desde hace muchos años. Es injusto acusar a un ser humano y no darle derecho a defenderse”, dijo Rafael López Aliaga.

El último 7 de enero, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, otorgó a Cipriani la medalla de orden al merito del grado Gran Cruz. El cardenal mantenía restricciones tras ser denunciado por abuso y el Papa Francisco lo obligó a abandonar el Perú, pero al cumplir 81 años no tuvo inconvenientes en regresar al país y ser homenajeado, debido a que se retiró de toda ocupación en la curía romana.

Fuentes allegadas a la municipalidad de Lima informaron que López Aliaga le dio la distinción por su labor pastoral, académica y eclesiástica desde su ordenación como sacerdote en la prelatura del Opus Dei.

“Señor alcalde, muchísimas gracias por esta distinción. Agradezco a los regidores y a todos los que acompañan en esta ocasión. La alcaldía es fundamentalmente un lugar de encuentro, de intercambio, de amistad, de progreso (…) Aprendamos a entendernos, aprendamos a no odiar. Que Dios bendiga a todos en este nuevo año”, respondió Cipriani cuando recibió la orden.

Denuncia contra Juan Luis Cipriani por abuso sexual a menor

Este sábado 25, el País reveló que, en el 2019, Cipriani fue obligado por el papa Francisco a dejar el Perú, por una denuncia de abuso sexual contra un menor de edad que data desde 1983. Si bien ese entonces, el menor tenía entre 16 y 17 años, ahora en la actualidad tiene 58 años.

Según informó el medio, en el 2018, el denunciante se dirigió al Papa Francisco a través de Juan Carlos Cruz, un activista destacado en la defensa de las víctimas de abusos en Chile. En su carta, el remitente dejó claro que no buscaba venganza, sino que deseaba que el Papa conociera la verdad sobre Cipriani, quien se desempeñaba, en ese entonces, como obispo de Lima y cardenal del Perú.

"Lo único que quiero es que sepa la verdad y que la tenga usted en cuenta cuando vaya a tomar decisiones sobre el futuro del actual obispo de Lima y cardenal del Perú. (…) Solo quiero que aparte de la Iglesia a un pastor que me ha hecho daño y no merece todos los privilegios que ha recibido en estos años”, dice parte de la misiva.

Cipriani rechaza denuncia en su contra

Juan Luis Cipriani no dudó en rechazar las acusaciones en su contra y dijo que tras la denuncia no brindó sus descargos.

"En agosto de 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó. A continuación, sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú. También se me pidió que guardara silencio, cosa que he hecho hasta ahora", dice la carta de Cipriani