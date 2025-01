Juan Luis Cipriani, quien se desempeñó como arzobispo de Lima y fue el primer cardenal del Opus Dei, se vio obligado a abandonar la Orden y dejar Perú en 2019, tras ser acusado de abuso sexual contra un menor, según información que reveló El País, a Cipriani también se le prohibió llevar hábitos y símbolos cardenalicio, así como participar en un futuro cónclave.

Sin embargo, al superar los 80 años estas restricciones quedan desfasadas, por lo que Cipriani al cumplir 81 años no ha tenido problema en volver a Perú y así lo evidenció el pasado 7 de enero cuando recibió por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también miembro del Opus Dei, la medalla de la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz. El exsacerdote diocesano no tenía sotana, sin ningún símbolo cardenalicio.

De acuerdo a la información que recogió El País, en el momento de su cese en 2019 el Vaticano simplemente comunicó que el Pontífice había aceptado su renuncia, que los obispos deben presentar al cumplir 75 años, pero llamó la atención que la dimisión se acogiera de inmediato, pues lo normal es que se espere unos años, salvo que haya problemas de salud o de otro tipo

La verdadera razón fue la acusación de abusos de un menor, que ahora tiene 58 años, y que en 2018 escribió una carta al Papa denunciando los hechos, según ha relatado la víctima a EL PAÍS y confirman fuentes eclesiásticas en Lima.

Juan Luis Cipriani: la denuncia que llegó a manos de Papa

En el verano de 2018, un denunciante se dirigió al Papa Francisco a través de Juan Carlos Cruz, un activista destacado en la defensa de las víctimas de abusos en Chile. En su carta, el remitente dejó claro que no buscaba venganza, sino que deseaba que el Papa conociera la verdad sobre Cipriani, quien se desempeñaba en ese entonces como obispo de Lima y cardenal del Perú. “Solo quiero que aparte de la Iglesia a un pastor que me ha hecho daño y no merece todos los privilegios que ha recibido en estos años”, dice parte de la misiva.

El Papa tomó acción inmediata, delegando el caso a un jesuita de confianza en Lima, quien se comunicó con el denunciante para recopilar información. Durante la conversación, se reveló que los abusos ocurrían durante el sacramento de la confesión, lo que agravaba la situación. Sin embargo, la noticia de la carta llegó rápidamente a oídos del Opus Dei, lo que llevó a Cipriani y su círculo a intentar frenar el proceso. La víctima denunció haber sido objeto de acoso por parte de personas cercanas a la organización, quienes le instaron a retractarse.