Ministro Santiváñez insiste en negar veracidad de audio con ‘Culebra’, pero confirma que no entregará su cuenta de iCloud

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó la veracidad de los últimos audios revelados por el capitán PNP Junior Izquierdo, más conocido como 'Culebra'. De acuerdo con el titular del Mininter, el material presentado no corresponde a su voz y aseguró desconocer los hechos que ahí se mencionan, los cuales hacen referencia al general Víctor Zanabria, a quien se señala como 'Canario' y a Franco Moreno Panta.

Sin embargo, a pesar de declarar ante la prensa que se trata de un audio fraudulento, Santiváñez insistió en que no entregará su cuenta de iCloud a la Fiscalía porque esta permite el acceso a información privada.

"El audio presentado por Cuarto Poder no me pertenece", comunicó en una conferencia de prensa. Asimismo, indicó que debido a que el material no fue grabado desde un celular, la entrega del mismo no debería tener importancia.

"Ese presumible audio tampoco dicen que sea grabado de un celular, sino que fue grabado de otro equipo tecnológico, por tanto la entrega o no de un celular no debe tener mayor relevancia", refirió.

Además, manifestó que el audio que le atribuyen nunca hace referencia a Zanabria. "Jamás se menciona el apellido del señor comandante general, sino a otras cuestiones que se relacionan a otros tipos de intereses que seguro buscan romper relaciones dentro del Interior", argumentó.

Respecto a la presunta orden de "destruir" a Franco Moreno Panta, Santiváñez dijo que se trata de un efectivo que sigue en carrera y que ha liderado grupos de trabajo. "¿Acaso el señor Franco Moreno no está en actividad, acaso no está en la Dirincri?. No es mi voz, no me pertenece. En ese caso se hablan de cosas no reales", insistió.

Por otro lado, referente a la supuesta "prueba de confianza" que le hizo Zanabria, el titular del Mininter también negó su veracidad. "El allanamiento no lo decide la Policía, sino el sistema de justicia. Nunca ha habido una orden de allanamiento contra mi domicilio. Se trata de audios construidos por efectivos policiales que están acostumbrados a armar muñecos y que acudieron a una Fiscalía completamente parcializada", expresó.

Finalmente, ratificó su decisión de no entregar su cuenta de iCloud a la Fiscalía justificando que esto permitiría el acceso a información privada como documentos, claves, cuentas bancarias y demás.

"Los que tienen iPhone saben que su vida está vinculada a su cuenta de iCloud. La Fiscalía me pide a mí una clave para hacer un show de mi vida, pues no se lo voy a permitir", dijo.

"Si necesita conocer el contenido del celular respecto a información vinculada a esta investigación, yo iré al Ministerio Público y yo mismo pondré mi clave de acceso y que ellos descarguen toda esa información", agregó.

PUEDES VER: Fiscalía pide 6 años de cárcel para altos mandos de la Marina por doble remuneración y contratos fantasmas

Abogado de Junior Izquierdo responde al ministro Santiváñez

La República contactó con el abogado del capitán PNP Junior Izquierdo, José Carlos Mejía, quien desacreditó los dichos de Santiváñez sobre el último audio difundido.

De acuerdo con el letrado, el ministro busca confundir a la opinión pública al decir que los audios no provienen de un celular. "En ningún momento en el reportaje se ha dicho que el audio tenga como origen una llamada telefónica o una nota de voz de Whatsapp. Se dice claramente que fue grabado por mi cliente en una reunión con Santiváñez en un chifa situado en San Borja. Así que, por favor, el ministro no trate de desvirtuar lo que ya hemos escuchado todos los peruanos", indicó.

Asimismo, evidenció que Santiváñez sí conoce de la identidad de 'Canario', pues él mismo le explicó a su cliente que se trataba de Víctor Zanabria.

"Estos audios confirman todo el contexto en el que se realizó la detención del hermano de la presidenta y la destitución de Colchado. Ya es de conocimiento público que el material que ha presentado mi cliente tiene dos orígenes: una grabadora y una conversación de Whatsapp. El ministro solo trata de confundir a la prensa y a la ciudadanía", mencionó.

En ese sentido, el abogado Mejía recordó que el líder del Interior ya ha reconocido públicamente que él sí cenó en un chifa con el capitán PNP Junior Izquierdo, momento en el cual se registró la conversación difundida en Cuarto Poder.