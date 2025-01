Durante una reunión con autoridades regionales y locales del Perú, la presidenta Dina Boluarte volvió a referirse a la baja aprobación que registra en las encuestas. En línea con sus declaraciones anteriores, restó importancia a la limitada legitimidad que, según ella, le otorgan las encuestadoras y aseguró que las cifras bajas no son su prioridad.

"Este año que terminó, 2024, vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido. Eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que dicen que no hacemos nada y que nos califican con un 3% o 4% en las encuestas. Ayer, un periódico que nos quiere mucho nos subió un punto más: 5%. Yo les digo que no me hagan el favor. No les he pedido que me suban; pónganme 0, y así estamos tranquilos y sin preocupaciones. Seguimos trabajando", expresó con ironía la presidenta.

La mandataria mantiene una aprobación de tan solo el 3%, lo que la posiciona como una de las jefas de Estado más impopulares del mundo y como la gestión presidencial en el Perú con menor aprobación desde el inicio del siglo XXI. En comparación, sus predecesores (Castillo, Sagasti, Vizcarra, PPK, García, entre otros) lograron cifras que oscilaron entre el 26% y el 87% de aprobación.

Una presidenta enfrentada a las encuestadoras

Dina Boluarte ha criticado los resultados mostrados por las encuestadoras durante los últimos meses. En un evento en Carabayllo el 21 de diciembre del 2024, comentó un informe que señala que solo el 3% de la población aprueba su gestión. En este contexto, expresó de manera irónica y en términos similares a sus declaraciones actuales: "A quienes me califican con un 3% de aprobación, les digo: mejor pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales. ¿Por qué gastan su dinero y energía en esto? Al principio me daban un 11%; luego incluso vinieron con propuestas para subir dos puntos a cambio de algo, pero les respondí que no".

Estas declaraciones provocaron la reacción de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (Apeim), que expresó su rechazo. Apeim negó categóricamente las afirmaciones de la mandataria, señalando que sus empresas asociadas operan con seriedad y conforme a normas internacionales de calidad, como las establecidas por ICC/ESOMAR. Además, calificaron las declaraciones de la presidenta como difamatorias y exigieron una rectificación inmediata, argumentando que estas afectan la reputación y el trabajo profesional de las encuestadoras. Hasta el momento, esta rectificación no se ha dado. Finalmente, la asociación instó a la clase política a mejorar su conducta y desempeño para obtener mejores resultados en las encuestas, haciendo un llamado al cambio en beneficio del país.

Un día antes, el 20 de diciembre, en un acto oficial en Chalhuanca, Apurímac; Boluarte mantuvo su tono sarcástico al referirse nuevamente a su baja aprobación. Ante los asistentes, señaló: "En Lima afirman que tengo un 3% de aprobación. ¿Y qué respondemos? Aquí estamos. Solo sonrío y digo: ‘Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen ni lo que encuestan’".