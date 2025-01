Revelan chat de expareja de Andrea Vidal tras atentado: "Confirmado, recibió la bala, está en el Hospital"

El programa Milagros Leiva Entrevista en Willax reveló conversaciones de WhatsApp entre Rodrigo Falcón, exenamorado de Andrea Vidal, y la amiga de la extrabajadora de Jorge Torres Saravia, Alexandra Gil, la noche en la que Vidal Gómez fue víctima de un violento ataque por dos sicarios que dispararon 40 veces al taxi que la llevaba en la parte posterior hacia la casa de sus padres en La Victoria. "Confirmado. Andrea recibió la bala, está en el Hospital 2 de Mayo", es el mensaje que paralizó todo y, a su vez, la mente del chico enamorado.

De acuerdo con la autopsia, la joven de 27 años recibió 3 impactos de bala en la cabeza. Tras su fallecimiento, luego de haber estado 8 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital 2 de Mayo, se comenzaron las investigaciones de una presunta red de prostitución en el Congreso.

Esa noche, la pareja fue al cine a ver la película 'El tiempo que tenemos juntos' sin saber que les quedaba pocos momentos como enamorados; luego, fueron a la casa de Rodrigo Falcón a pasar el rato y ver televisión, hasta que a las 8:20 u 8:30 p.m Andrea pidió un taxi para ir a casa de sus padres en La Victoria. "Yo la embarqué en el taxi sin saber que sería su último viaje”, dijo el joven.

La falta de respuesta de Andrea en el chat con su novio marcó un antes y un después. Dos horas después, comenzaron las preocupaciones. A las 10:20 p.m., Falcón le escribió a Alexandra Gil para consultarle si tenía la ubicación de su pareja, ya que se había detenido su geolocalización en un punto de La Victoria cuando se dirigía a la casa de sus padres. Gil negó tener localización exacta de la extrabajadora del Congreso y, acto seguido, le consultó a Isabel Cajo si sabía algo. La siguiente conversación se desarrolló en menos de un minuto.

Alexandra Gil: "No tengo su ubi".

Rodrigo Falcón: "Salió de la casa 8.30, c***r. ¿Quién nos puede ayudar?".

Alexandra Gil: "¿Isabel (Cajo) la llamaste? Escríbele".

Rodrigo Falcón: "Sí, pero no contesta".

Alexandra Gil: "¿Qué te dijo? Le escribo".

Rodrigo Falcón: "Sí, por fa, también le escribí".

Alexandra Gil: "Fácil piensa que han peleado o algo".

Conversaciones de WhatsApp entre Rodrigo Falcón(enamorado de Andrea Vidal) y Alexandra Gil. Foto: Milagros Leiva Entrevistas

Andrea Vidal: Rodrigo Falcón se entera de que su enamorada recibió un impacto de bala

Minutos más tarde, a las 10:28 p.m., Rodrigo Falcón volvió a escribirle a Alexandra Gil para decirle que el papá de Andrea Vidal le comentó que se había registrado una balacera en el lugar en el que luego encontrarían a Vidal Gómez y que había dejado un muerto. La extrabajadora del Congreso recibió 3 impactos de bala en la cabeza y falleció luego de haber estado en 8 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital 2 de Mayo, tras ser atacada en Santa Catalina y San Eugenio, en La Victoria.

Rodrigo Falcón: "Su papá está yendo ahí. Dile a peca, por fa, su papá me dice que hubo balacera y ha habido un muerto. Por favor, tengo que saben en dónde está".

Alexandra Gil: "¿Hubo balacera? Voy a llamar a Isabel (Cajo) otra vez y a peca".

Rodrigo Falcón: "Ya me pasó ubi".

Momentos después, 16 minutos más tarde, Falcón le confirma a Alexandra Gil que su enamorada había recibido un impacto de bala y fue trasladada al Hospital 2 de Mayo.

Alexandra Gil: "Estoy que hablo con peca y con Miurka. ¿Tienes novedades?"

Rodrigo Falcón: "Confirmado. Andrea recibió la bala, está en el Hospital 2 de Mayo".

Andrea Vidal: ¿cómo fueron las últimas horas de la extrabajadora del Congreso?

El martes 10 de diciembre, Andrea Vidal y Rodrigo Falcón estuvieron todo el día juntos, luego de que él la recogiera en su casa a las 6 de la mañana para ir al gimnasio, pero por el cansancio se quedaron durmiendo 2 horas más. Falcón se dirigió a la sede del banco Interbank hasta la 1 p.m. y después regresó a casa de su enamorada para trabajar hasta las 2:30 p.m.

“Luego salimos juntos al cine de Plaza San Miguel viendo la película ‘El tiempo que tenemos juntos’. Al terminar nos dirigimos a mi domicilio en San Miguel, donde la pasamos conversando y viendo televisión”, indicó.

“El martes 10 de diciembre, aproximadamente a las 8 y 30 de la noche, Andrea tomó un taxi desde su domicilio en San Miguel con dirección a su casa en La Victoria. Le dije que me avisara cuando llegara a su destino. Yo la embarqué en el taxi sin saber que sería su último viaje”, contó Falcón.

“Durante el trayecto íbamos comunicándonos por mensajes de WhatsApp, cuando al promediar las 8 y 53 de la noche, le escribí que iba a tomar un lonche y que me avisara cuando llegara. Andrea me envió la captura de pantalla del aplicativo del taxi que había pedido, donde se veía que iba a arribar en 17 minutos, observando la foto del chofer y su nombre. Luego de un lapso de tiempo, aproximadamente a las 9 y 30 de la noche, le volví a escribir, no teniendo respuesta alguna. Al ver que no tenía respuesta a las 9 y 50 de la noche empecé a enviar mensajes y llamarla enviando a su vez un mensaje al padre de Andrea, preguntándole si había llegado a su casa. Por lo que padre me contestó que aún no había llegado”, narró.