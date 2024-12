La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (Apeim) emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien afirmó anteriormente que una encuestadora le habría ofrecido apoyo para mejorar sus cifras en los sondeos a cambio de una dádiva monetaria. Al respecto, Apeim, en representación de las encuestadoras afectadas, negó categóricamente lo señalado por la mandataria.

"Las empresas asociadas a nuestro gremio trabajan con seriedad y nunca solicitan dinero, dádivas ni ningún tipo de favor para entregar resultados verídicos. (...) Las encuestas se realizan con apego a las normas internacionales de calidad (ICC/ESOMAR), que regulan la práctica profesional en la investigación de mercados, opinión pública y análisis de datos", señala el comunicado en sus primeros párrafos.

La asociación también consideró que las afirmaciones de la jefa de Estado constituyen una difamación que atenta contra el trabajo estadístico profesional. En ese sentido, instaron a Boluarte a rectificarse de inmediato: "Afirmar que estas encuestas se realizan a cambio de algún beneficio constituye una difamación que, además de dañar nuestra buena imagen institucional, representa un delito. Por ello, exigimos una rectificación inmediata", se lee en el documento.

En la parte final del pronunciamiento, la asociación hizo un llamado a la clase política para que mejore su conducta y desempeño como una vía para mejorar sus resultados en los sondeos: "Si lo que busca la clase política es una mejora en los resultados, primero debe reflexionar sobre su propia conducta y desempeño. El sentir ciudadano que reflejan las encuestas es un llamado a mejorar su labor en beneficio del país", enfatizó el gremio encuestador.

Comunicado de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados ante dichos de Dina Boluarte | Fuente: X-APEIM.

Dina Boluarte aseguró que encuestadoras le solicitaron dinero a cambio de "dos puntos" a su favor

Dina Boluarte cerrará el 2024 con una tendencia a la desaprobación popular, según las últimas encuestas publicadas, convirtiéndose ya en la presidenta con menor aceptación en Perú durante las últimas cuatro décadas. Un dato que refuerza su posición como una de las figuras más impopulares de la política reciente del país.

En este contexto, la mandataria se pronunció durante un evento público en Carabayllo, donde afirmó que ciertas encuestadoras le habrían pedido dinero para mejorar sus índices de aprobación. “Primero empezaron con un 11%. Luego vinieron a tocar la puerta diciendo: ‘Denos algo, podemos subirle dos puntos’”, declaró. Sin embargo, no especificó qué empresas estarían involucradas ni cuándo habría ocurrido este supuesto hecho.

Lejos de mantenerse al margen, Boluarte lanzó una advertencia contundente a estas organizaciones, afirmando que no le preocupan las cifras que la muestran como impopular. “Los números no me afectan porque nunca fui buena en matemáticas. No pienso gastar ni un sol para subir un par de puntos. Estamos enfocados en proyectos de inversión, y los resultados de las encuestas no son mi prioridad”, sostuvo. Además, ironizó sobre su aprobación del 3%, invitando a las encuestadoras a colocarle un “cero, cero” para terminar en empate y definir el resultado “en penales”.