Los secretos de las recetas que le prescribía su psiquiatra a Nilo Burga

El empresario Nilo Burga Malca se encontraba bajo tratamiento del médico psiquiatra Héctor Chue Pinche, cuando el propietario de Frigoinca perdió la vida. Su pareja Elita Farro Medina entregó a las autoridades copias de las recetas, la más reciente fechada el 26 de octubre de 2024. Dos meses antes de su muerte. Los medicamentos que le prescribió el doctor Chue ofrecen una idea del estado emocional en el que se encontraba Burga. Según los especialistas consultados, la medicación no necesariamente corresponde a una persona con tendencias suicidas

¿Qué recetó el psiquiatra Héctor Che a Nilo Burga?

-Serlif (20 tabletas de 50 miligramos): conocido como Sertralina, es un antidepresivo para casos de moderado a grave.

-Olanzavitae (30 tabletas de 10 miligramos): conocido como Olanzapina. Potencia los efectos antidepresivos, también sirve como antipsicótico.

-Neuryl (10 tabletas de 2 miligramos): es un ansiolítico, para casos de estrés.

-Xentralin (20 tabletas de 300 miligramos): es un estabilizador del estado de ánimo.

Elita Farro Medina fue quien describió a la División de Investigación de Homicidios las circunstancias en las que su pareja Nilo Burga Malca recurrió al doctor Héctor Chue Pinche y las razones de la medicación por el periodo de un mes, hasta noviembre. El cadáver del empresario fue descubierto el 25 de diciembre de 2024.

“Hubo momentos en que (Nilo Burga) se encontraba depresivo. Inclusive una vez su médico psiquiatra me escribió y me mandó esas recetas que estoy adjuntando. Y me dijo que no lo dejara solo, que lo cuide, que le de sus medicamentos. Y que no lo dejara solo porque se puede autolesionar y hacerse daño. Yo trataba que él no vea televisión, porque eso le hacía daño”, dijo Elita Farro, refiriéndose a los dominicales y noticieros que ventilaban el caso de corrupción en el que estaba implicada la empresa de Burga, Frigoinca, proveedora de conservas de carne de res, pollo y pavita, para el programa de alimentación escolar Qali Warma (hoy Wasi Mikuna).

El tratamiento fue por 20 días.

Nilo Burga | Frigoinca | Qali Warma | Wasi Mikuna

Qué pasaba por la cabeza de Burga

La información sobre el estado de salud de Nilo Burga Malca es de suma importancia para esclarecer el caso, porque la familia del empresario no cree que se haya suicidado. Por eso ha contratado al exgerente de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, Danny Humpire Molina, quien respalda la hipótesis del homicidio.

Cuando se le preguntó a Humpire si la medicación que recibía Nilo Burga es un indicativo de que se encontraba bajo una fuerte presión emocional y que podría haber atentado contra su integridad, el especialista respondió: “No, eso no tiene que ver nada. Pero el psiquiatra tratante podría decir si (Nilo Burga) tenía o no una tendencia al suicidio. Al respecto, una necropsia psicológica contribuiría a esclarecer los hechos. Se trata del acopio y análisis de información sobre el comportamiento de la víctima como una forma de aproximarse al entendimiento de las circunstancias de su fallecimiento. Pero aquí no se hace la necropsia psicológica”.

La República consultó con especialistas las recetas prescritas para Nilo Burga que le extendió el médico psiquiatra Héctor Chue Pinche.

El médico psiquiatra Carlos Bromley Coloma, explicó sobre los medicamentos: “La Sertralina se usa en personas que tienen depresión, por lo menos de moderada a grande. Porque en casos leves de depresión usualmente se utiliza más que todo la psicoterapia. Si ya la psicoterapia no da resultado, o la depresión empeora, ya se comienzan a usar los medicamentos. Ahora, 50 miligramos de Sertralina, es una dosis inicial para casos de depresión. Respecto a la Olanzapina, dependiendo de la dosis, puede potenciar los efectos antidepresivos o también servir como antipsicótico. Porque hay algunos pacientes con depresión, sobre todo cuando es moderado o grave, que pueden hacer los síntomas psicóticos. El Neuryl es un ansiolítico, para casos de estrés, de otro tipo de ansiedad. Y el Xentralin es el litio. Es un estabilizador del estado de ánimo. Corta los picos y los baches, o sea, te estabiliza emocionalmente”.

Lo que dice el viejo amigo

De acuerdo con el doctor Bromley, el cóctel de medicamentos que recetó el médico psiquiatra Héctor Chue a Nilo Burga, es “para un cuadro de ansiedad, de mucha labilidad (constante cambio) anímica. Para eso es el Xentralin. Inestabilidad anímica le llamo yo”.

En el caso específico de las 30 tabletas de Olanzapina de 10 miligramos, Bromley opinó: “Esa dosis es para potenciar los efectos antidepresivos. No es una dosis exacta para pacientes psicóticos. En algunos casos, esto no es una regla de tres, algunos pacientes con depresión grave pueden desarrollar algún síntoma psicótico, como por, ejemplo pensamiento ilegal, conductas impropias”.

El abogado Martín Villalón Deliot, amigo por 40 años de Nilo Burga, y con quien justamente se iba a reunir en el Hotel Sauna Luz y Luna, declaró a la División de Investigación de Homicidios que en todo el largo tiempo de amistad no vio tendencias suicidas.

“¿En alguna oportunidad su amigo Nilo Burga le comentó y/o le hizo entrever que éste tomaría decisiones contra su vida?”, le preguntaron a Martín Villalón.

“¿En alguna oportunidad (Nilo Burga) ha intentado suicidarse?”, insistieron los agentes.

“Desconozco”, contestó.

Qué es lo que dicen las recetas

Al médico farmacólogo Alfonso Zavaleta, asesor del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO), le llamó la atención la combinación de medicamentos que recetó el médico psiquiatra Héctor Chue Pinche al empresario Nilo Burga.

“La receta parece destinada a una persona aparentemente en estado psicótico. Es muy raro que se le haya recetado Olanzapina y al mismo tiempo litio (Xentralin). La Olanzapina en pacientes con demencia en general, excepto la psicosis maníaco depresiva. En el caso de psicosis maníaco depresiva solo se les da litio. Es muy extraña la combinación. Al parecer se trataba de un paciente (Nilo Burga) con psicosis maníaco depresiva, sino no le hubieran prescrito litio”, manifestó Alfonso Zavaleta.

“¿Podría el paciente psicótico tener ansiedad? Sí, en la fase depresiva de la psicosis, puede tener ansiedad y no dormir, tener insomnio. Podría darse, pero no es, salvo que sea un caso grave. Según los medicamentos que estoy viendo, se trataría de un paciente con psicosis maníaco depresiva. Pero si esta psicosis maníaco depresiva mejora con el tratamiento, no tendría por qué dársele Sertralina”, señaló el especialista.

“Ese cóctel de medicamentos no es para tratar solo la depresión. Este coctel indica que este señor podría haber tenido algo más grave. No es una mezcla racional. Los médicos especialistas usarían, si fuera, un paciente deprimido, usarían solo el Serlif, y no los otros tres medicamentos”, apuntó Zavaleta.

En declaraciones a las que tuvo acceso La República, la exempleada de confianza de Nilo Burga, Noemí Alvarado Llanos, afirmó que no estaba convencida del suicidio del empresario. Sospecha que se trató de un crimen.

Entre otras razones que dio Noemí Alvarado, recordó que el dueño de Frigoinca estaba empeñado en organizar su defensa ante las denuncias de corrupción. No le pareció alguien que había perdido la noción de la realidad, o que estaba atrapado por la desesperación. El médico psiquiatra Héctor Chue Pinche podría ayudar a despejar las dudas. Pero no quiso responder a las preguntas de La República.