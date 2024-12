La presidenta Dina Boluarte volvió a cuestionar la labor de las encuestadoras, que en los últimos meses vienen mostrando cifras muy altas de desaprobación. En ese sentido, en un evento de Carabayllo, la mandataria se refirió al último informe que la coloca con un 3% de aprobación con respecto a la percepción ciudadana.

"A los que me califican, que dicen que tengo 3% de aprobación, yo les digo a ellos: De una vez pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales". A ellos les digo: ¿para qué gastan su dinero, su energía, poniéndome, primero empezaron 11%, luego nos tocaron la puerta, pero denos alguito, le podemos subir 2 puntos, o sea, a 11, y yo les he dicho nada", expresó Dina Boluarte.

En esa misma línea, la jefa de Estado confesó que se encuentra trabajando junto con los alcaldes y restó importancia a los resultados de las encuestas sobre la opinión del país sobre su actual gestión.

"A mí (Dina Boluarte), los números menos mal no he sido tan buena en matemáticas, por eso los números no me preocupan. Estamos trabajando en proyectos de inversión. (...) A mí, no me da miedo decirles que nos les vamos a dar un solo sol para que me suban dos puntitos, no me importan los puntitos arriba o abajo", comentó Boluarte Zegarra.

No es la primera vez que se burla de las encuestas

Hace unos días, la presidenta Dina Boluarte participó en un evento oficial realizado en la ciudad de Chalhuanca, ubicada en el departamento de Apurímac, donde ofreció un discurso breve pero significativo. Durante su intervención, se refirió de manera sarcástica a los mismos resultados que la colocan con apenas un 3% de aprobación y un 95% de desaprobación, cifras que han generado controversia. Esto contrasta con las declaraciones de su primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien había asegurado que la percepción ciudadana sobre la mandataria mejoraría tras el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024.

En su discurso, Boluarte expresó: "Cuando allá en Lima dicen que la presidenta tiene un 3% de aprobación, ¿qué les respondemos? Aquí estamos. Por eso, solo sonrío y digo: ‘Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen ni lo que encuestan. Aquí está el pueblo chalhuanquino, aymarino y apurimeño, desde la hermosa capital de Chalhuanca’”. Estas palabras fueron dirigidas al reducido grupo de asistentes presentes, enfatizando su conexión con las comunidades locales y restando importancia a los resultados de las encuestas.

Además, la presidenta aprovechó para aludir a su lugar de origen, destacando su compromiso con el país y minimizando tanto las críticas como las demandas ciudadanas. Sin embargo, hasta ahora no se ha pronunciado sobre la situación de su hermano, señalado como presunto líder de una organización criminal conocida como Los Waykis en la sombra, y quien permanece prófugo de la justicia. Boluarte concluyó con un mensaje de fortaleza: "Al Perú le decimos que nunca nos hemos achicado ni bajado la cabeza. Tenemos la dignidad de ser decentes, honestos, apurimeños. Llevamos esa sangre rebelde que no se rinde ante ningún desafío y seguimos adelante con coraje para construir patria".