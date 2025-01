Fiscalía confirma que Dina Boluarte plagió libro y ordena que sea retirado de la Biblioteca Nacional

La Fiscalía de la Nación determinó que el libro “‘Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, que lleva como coautora a la presidenta Dina Boluarte, es ilítico y deberá ser retirado de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). Asimismo, se dispuso la anulación del registro legal de los tres ejemplares presentados ante dicha institución.

De acuerdo con el documento al que accedió Latina, el delito no puede ser juzgado debido a que prescribió en el tiempo, sin embargo, la BNP deberá acatar la disposición de retiro y nulidad de la obra.

Fiscalía ordenó retiro del libro de la BNP. Foto: Latina

¿Por qué se acusa de plagio a Dina Boluarte?

De esa forma, llega a su fin una investigación fiscal que inició cuando, en julio del 2023, Punto final evidenció que un libro de coautoría de la presidenta de la República, Dina Boluarte, contiene un 55% de plagio luego de haber sometido el texto al software Turnitin. Se trata de un manuscrito de 176 páginas, dividido en 4 capítulos, que fue publicado en el 2004 y lleva como título 'El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario'.

El software antiplagio evidenció que el libro de Dina Boluarte tenía en su contenido parte de tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, que jamás citó.

Además, la publicación no contiene una sección de bibliografía y tampoco ninguna de sus hojas registra pie de página ni el texto hace referencia alguna al aporte de cualquier fuente. Al respecto, junto con la jefa de Estado, figuran otros 7 autores afiliados al Colegio de Abogados de Lima.

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre la denuncia de plagio?

Tras la acusación de plagio, en una conferencia, desde Palacio de Gobierno, la jefa de Estado señaló que su participación en la elaboración del libro fue solo “compilar las normas legales mínimas” y que la publicación nunca fue vendida al público, solo tuvo como finalidad ser consultada por abogados.

“En relación con la publicación debo precisar que fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados de entonces hace casi 20 años. Nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público”, expresó.