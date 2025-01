Durante un discurso el jueves 16 de enero, la presidenta Dina Boluarte criticó la gestión del ahora encarcelado Pedro Castillo. Según Boluarte, su administración fue responsable de que el país enfrentara una crisis económica durante su mandato. Cabe recordar que Perú atravesó una recesión en diciembre de 2023. En este contexto, la mandataria culpó al gobierno de Castillo, del cual ella también formó parte.

"Hemos recibido un país quebrado, producto de la pandemia y de un año y cinco meses de inacción en los que el país se dirigía a la quiebra", declaró Boluarte. A pesar de haber sido vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, afirmó que su capacidad para generar un cambio real fue limitada debido a la falta de liderazgo de Castillo. "Ustedes me dirán: ‘Pero usted, presidenta, era parte de ese gobierno.’ (…) ¿Qué puedo hacer si el presidente no escucha? Cuando se le habla, le entra por un oído y le sale por el otro; no asimila lo que se le dice. Esa no era mi responsabilidad", agregó.

Sin embargo, Estuard La Cerna, miembro fundador del programa de investigación política 'Perestroika' y especialista en modernización del Estado, señaló que los argumentos de Boluarte no coinciden con la realidad. Según La Cerna, como ministra tenía suficiente autonomía para implementar cambios significativos. "Los ministerios tienen una estructura orgánica propia, con normativas independientes. Conforman un pliego presupuestal y son unidades ejecutoras. Estas instituciones no dependen exclusivamente del presidente. Por lo tanto, afirmar que no tuvo responsabilidad dentro del gobierno no concuerda con la estructura del Estado", sostuvo.

El experto destacó que Boluarte, al ocupar una posición de confianza en el gobierno, compartía la responsabilidad por las decisiones tomadas. Añadió que, si hubiera estado en desacuerdo con la gestión, podría haber abandonado el cargo. "Era una funcionaria de confianza. Renovó confianza en diversos procesos ministeriales, y muchos de ellos continuaron su carrera en el gabinete. Si algo no le parecía, pudo haber renunciado en lugar de aceptar los cargos de confianza", concluyó.

El rol de Dina Boluarte en el gobierno de Pedro Castillo

Dina Boluarte fue la primera vicepresidenta del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo, quien asumió el poder el 28 de julio de 2021. Además, ocupó el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio de la administración hasta el intento de golpe de Estado liderado por Castillo, el 7 de diciembre del 2022, que derivó en su destitución.

Como vicepresidenta, Boluarte tenía la responsabilidad de apoyar al presidente en la gestión gubernamental y representar al país en actividades oficiales. Sin embargo, su relación con Castillo se deterioró con el tiempo, especialmente en medio de la crisis política y los numerosos cambios en el gabinete.

En su rol como ministra, Boluarte estaba a cargo de liderar su sector y coordinar decisiones tomadas en el Consejo de Ministros. También participó activamente en reuniones con representantes y otros ministros, con una relevancia adicional en la toma de decisiones dada su posición como vicepresidenta.

Exministro aseguró que Boluarte conspiró contra Pedro Castillo para reemplazarlo

Hace unas semanas, Alejandro Salas, exministro del gobierno de Pedro Castillo, recordó los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, día en que Castillo intentó dar un golpe de Estado mediante un mensaje a la nación. Salas, uno de los primeros en renunciar durante esa crisis, aseguró que Boluarte siempre tuvo la intención de llegar a la presidencia. Según sus declaraciones, la actual mandataria no puede ser considerada una defensora de la democracia, pues su plan para sustituir a Castillo habría sido premeditado incluso antes de su encarcelamiento.

Salas compartió un episodio que, según él, evidenciaría las intenciones de Boluarte: "En ese momento, la miré y le dije: ‘Bueno, señora vicepresidenta, ya que usted sigue demostrando lealtad al presidente con sumisión, permítame traerle una carta para que renuncie a la vicepresidencia. Así, si el presidente del Congreso lo destituye, podríamos convocar a nuevas elecciones en el país.’ Ella no puede hablar de talante democrático; está en la presidencia porque siempre lo tuvo calculado", afirmó.