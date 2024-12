A dos años desde que Dina Boluarte asumió el poder, el exministro del gobierno de Pedro Castillo, Alejandro Salas, recuerdo lo que sucedió aquel siete de diciembre cuando ocurrió el intento del golpe de estado, él fue uno de los primeros ministros en renunciar cuando explotó la situación y señala la actual mandataria siempre tuvo en la mira el sillón presidencial y que no puede referirse a algún talante democrático porque no ella no lo tuvo, ya que calculó todo para reemplazar al hoy recluido Castillo.

"En ese momento me mira y le digo "bueno señora vicepresidenta, ya que usted está demostrando su lealtad una vez más con sumisión al presidente, permítame traerle una carta para que usted renuncie a la vicepresidencia con cargo a la vacancia por parte del Congreso, si el presidente del Congreso lo vaca, que hayan nuevas elecciones en el país", ella no puede hablar de un talante democrático, ella no está ahí por un talante democrática, es presidenta porque siempre lo tuvo calculado", sentenció.

Asimismo, Salas se refirió a las recientes encuestas que ubican a Dina Boluarte en su punto más bajo de aprobación, junto a otros ministros del Poder Ejecutivo y al Congreso de la República, y criticó que ahora ya no haya la misma fiscalización al gobierno por parte de las autoridades, como sí ocurría en el mandato anterior de Pedro Castillo Terrones; a su vez, remarcó que lo que dejó el intento de golpe de estado ese 7 de diciembre, no fue nada positivo, como lo estamos viviendo.

"Este es un gobierno con un 3% de aprobación, 97% de ilegitmidad, yo me pregunto, ¿donde están los fiscales que perseguían al gobierno anterior? ¿Dónde está Alberto Otárola que hablaba de que todos el el gobierno de Castillo eran corruptos? ¿Dónde está Nicanor Boluarte? ¿Y dónde está por supuesto la justicia para los fallecidos? (...) lo que se nos dejó no fue mejor, si se hubiese logrado algún entendimiento democrático, con consenso, con diálogo, con un congreso que no sea intransigente, al país le hubiese ido mejor", expresó el exministro Salas.

Dina Boluarte se niega a asumir responsabilidad por muertes en protestas

La presidenta Dina Boluarte ofreció un discurso con motivo del segundo aniversario del intento de golpe de Estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo, en el cual recordó las protestas que marcaron el inicio de su gobierno, las cuales resultaron en más de 50 muertes debido a la represión violenta contra los ciudadanos que demandaban elecciones generales. Boluarte no emitió ninguna autocrítica.

En su intervención, la presidenta aseguró que, en su intento por destruir la democracia y la libertad consagradas en la Constitución, los opositores fueron enfrentados con "celeridad e inteligencia" ante las manifestaciones violentas de los intolerantes. También recordó que, durante una ceremonia en 2023, se celebró el triunfo de la democracia, la libertad, la vigencia de la propiedad privada, la economía de mercado y los derechos humanos, y que ese año sería particularmente difícil.