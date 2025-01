El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se negó a obedecer solicitud de la Fiscalía que le daba 48 horas como plazo máximo para poder entregar la cuenta de iCloud y contraseña de su celular, un iPhone 15 pro max, como parte de la investigación por el presunto delito de abuso de autoridad, todo esto después de que el pasado 2 de diciembre, el titular entregó su celular reseteado y sin la tarjeta SIM.

"Existen dos tipos de pedidos: legales e ilegales (…) la información de un iCloud quienes tienen iPhone, saben que con esa contraseña accedes a todo, a cuentas bancarias, fotografías, antecedentes, documentos, accedes a toda tu información. Si la fiscal quiere enterarse de mi vida, que me cite y me pregunte, pero no a través de ningún usuario ni contraseña de iCloud, es un pedido ilegal", sostuvo para la prensa.

Ante esa situación, Santiváñez aseguró que presentará ante la Junta Nacional de Justicia una queja de manera formal sobre la función de la fiscal de la Naciónporque "no permitirá que se vulneren sus derechos". Cabe recalcar que la investigación que sigue el Ministerio Público es por una supuesta conversación con el capitán de la PNP, Junior Izquierdo, también conocido como ‘Culebra’ en el que le pediría hacer un reglaje al periodista Marco Sifuentes de 'La Encerrona', además de información del desactivado equipo que apoyaba al Eficoop.

"Querido amigo, ¿Cómo estás? Oye, dile, pues, al doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado", se escucha en el audio difundido.

Ministro Santiváñez: juez Checkley seguirá a cargo de investigación en su contra

El pasado 14 de enero, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determinó que juez supremo Juan Carlos Checkley continúe a cargo de la investigación en contra del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a que el referido juez solicitó inhibirse del caso, debido a que su abogado en el caso de Patricia Benavides trabaja en el estudio de Santiváñez.

Al respecto, el abogado del capitán Izquierdo, José Carlos Mejía Chávez, expresó su descontento respecto a la demora en la investigación, atribuyéndola a la tardanza del juez en informar sobre su inhibición. Mejía destacó que si esta comunicación se hubiera dado a tiempo, el proceso no se habría extendido innecesariamente. Además, recordó que desde el 26 de agosto de 2024 era público que el Estudio Caro asumiría la defensa de Santiváñez, planteando dudas sobre el porqué de la espera de más de un mes para oficializar la decisión.