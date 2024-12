Enamorado de Andrea Vidal: “La embarqué en el taxi sin saber que sería su último viaje”

a amaba tanto que recordaba el día exacto en el que la vio por primera vez.

"Conocí a Andrea Vidal el 23 de junio de 2023, en una reunión social con unos amigos de la universidad (de Lima). Su amigo Joseph Huaqui me la presentó y empezamos a intercambiar números y luego empezamos salir. Frecuentamos los centros comerciales como Plaza Santa Catalina (La Victoria), Plaza Salaverry y Plaza San Miguel y en algunas oportunidades compartimos tiempo en su casa o en la mía”, relató a la policía Rodrigo Falcón Cortavarría, de 26 años, el enamorado de la abogada asesinada el martes 10 de diciembre.

La pareja estuvo junta durante más de 18 meses. Horas antes del crimen, pasaron buena parte del tiempo en la casa de Rodrigo Falcón, en San Miguel. Incluso vieron la película romántica “El tiempo que tenemos”, en una sala del centro comercial del mismo distrito.

“El martes 10 de diciembre, aproximadamente a las 8 y 30 de la noche, Andrea tomó un taxi desde su domicilio en San Miguel con dirección a su casa en La Victoria. Le dije que me avisara cuando llegara a su destino. Yo la embarqué en el taxi sin saber que sería su último viaje”, narró Rodrigo Falcón, nacido en Jesús María, Lima, el 12 de febrero de 1998. Es administrador de negocios y labora en Interbank.

La última vez que Rodrigo Falcón y su novia Andrea Vidal estuvieron juntos fue una cita muy romántica. Vieron juntos la película "El tiempo que tenemos", que protagoniza Florence Pugh y Andrew Garfield. Foto: difusión

DESTINO FATAL

“Durante el trayecto íbamos comunicándonos por mensajes de WhatsApp, cuando al promediar las 8 y 53 de la noche, le escribí que iba a tomar un lonche y que me avisara cuando llegara. Andrea me envió la captura de pantalla del aplicativo del taxi que había pedido, donde se veía que iba a arribar en 17 minutos, observando la foto del chofer y su nombre. Luego de un lapso de tiempo, aproximadamente a las 9 y 30 de la noche, le volví a escribir, no teniendo respuesta alguna. Al ver que no tenía respuesta a las 9 y 50 de la noche empecé a enviar mensajes y llamarla enviando a su vez un mensaje al padre de Andrea, preguntándole si había llegado a su casa. Por lo que padre me contestó que aún no había llegado”, dijo Rodrigo Falcón.

El enamorado de Andrea Vidal desconocía que ella había sufrido un atentado.

Preocupado, Rodrigo Falcón se dirigió hasta el lugar donde el aplicativo Find Me le indicaba: el cruce de las avenidas Santa Catalina y San Eugenio, en La Victoria. Cuando estuvo cerca del punto observó la presencia de varios patrulleros con la circulina prendida. Jamás imaginó la escena que encontraría.

“Me percaté que había varios policías y personas reunidas observando un vehículo blanco con impactos de bala. En el lugar estaba el padre de Andrea, Edgardo Vidal Cáceres, quien me comunicó que se le habían llevado al Hospital Dos de Mayo. Todos fuimos para ver el estado de salud de Andrea”, señaló.

Según Rodrigo Falcón conoció a Andrea Vidal en una fiesta de compañeros de la universidad, el 23 de junio de 2023. Tenían planes juntos. Foto: difusión

LAS ÚLTIMAS HORAS

La Policía pidió a Rodrigo Falcón que detalle lo que hicieron junto el fatídico 10 de diciembre, horas antes del atentado criminal.

“Ese día 10 de diciembre a las 6 de la mañana me dirigí al domicilio de Andrea, ya que queríamos ir al gimnasio, pero no se concretó porque estábamos cansados, por lo cual nos quedamos descansando hasta las 8 de la mañana. Luego me dirigí a la sede del banco Interbank hasta la 1 de la tarde, para luego regresar a almorzar en casa de Andrea, donde me quedé a trabajar en forma remota hasta las 2 y 30 de la tarde.

“Luego salimos juntos al cine de Plaza San Miguel viendo la película ‘El tiempo que tenemos juntos’. Al terminar nos dirigimos a mi domicilio en San Miguel. donde la pasamos conversando y viendo televisión”. indicó.

Al promediar las 8 y 20 de la noche, Andrea solicitó un taxi para su domicilio. Y a las 8 y 30 llegó el vehículo conducido por el venezolano José Vargas Briceño.

Andrea Vidal salió de la casa de Rodrigo Falcón, ubicada en la calle Ricardo Pazos Valera 131 Urbanización Las Leyendas, en San Miguel, con destino a la casa de sus padres, donde residía. Pero nunca llegó.

El enamorado Rodrigo Falcón mencionó a la policía que manejaba tres teléfonos celulares.

“Compartimos una de las líneas telefónicas porque teníamos planes para el futuro inmediato”, añadió Rodrigo Falcón.

