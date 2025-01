Eduardo Salhuana pone en duda asesinato de Andrea Vidal: "Se va a determinar cuántos impactos de bala tiene ella y el chofer"

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, regresó de su viaje a la Asamblea Popular Nacional de China y en una entrevista puso en duda el asesinato a la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, quien murió tras varios días de agonía debido a los impactos de bala perpetuados por unos sicarios que atacaron el taxi en el que se transportaba, dejando también al conductor muerto por la balacera.

"Es un tema que hay que definir, si realmente el ataque del sicario estaba dirigido para la señorita o para el conductor del vehículo, por eso es que hay que esperar con tranquilidad las investigaciones. El Ministerio Público está haciendo su trabajo, ya están los peritajes balísticos, ya están las necropsias de ley, se va a determinar cuántos impactos de bala tiene cada uno", mencionó Salhuana.

Asimismo, aseguró que se formará una comisión ad hoc para investigar presunta red de prostitución que operaría en el Parlamento. Además, fue consultado por las recientes declaraciones de la congresista Yarrow, en la que menciona que una trabajadora le dio su testimonio de que está siendo amenazada con no ser renovada en su trabajo. La parlamentaria es parte de la Comisión de Fiscalización que investiga el caso Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional, que sería el presunto líder esta supuesta red de proxenetismo.

"Yo espero que la colega Yarrow en algún momento acredite con alguna evidencia, pero el MP está investigando, han revisado la Oficina Legal y Constitucional, estamos dando todas las facilidades, hemos visto los oficios y se está dando toda la información, copias de documento, nosotros somos los primeros interesados en que esto se esclarezca", aclaró.

Eduardo Salhuana: presentan moción de censura en su contra

La bancada Honor y Democracia ha presentado una moción de censura contra Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, tras su reciente visita a China y el surgimiento de denuncias sobre una supuesta red de prostitución operando dentro del Parlamento, presuntamente vinculada a Alianza para el Progreso (APP), partido al que pertenece Salhuana.

En el documento que sustenta la solicitud, se señala que el presidente del Congreso habría incumplido sus responsabilidades al no tomar medidas adecuadas para abordar la crisis ética generada por el escándalo, el cual involucra delitos como proxenetismo y contrataciones irregulares. Para que la moción prospere, se requerirán al menos 66 votos en el Pleno.

Por su parte, Salhuana, congresista de APP, manifestó durante una conferencia de prensa que no renunciará a la presidencia del Congreso. A su regreso de China, reafirmó su postura contra una posible censura de la Mesa Directiva. "He dejado claro mi respeto por las opiniones de mis colegas, pero considero que no existen motivos válidos para justificar esta solicitud. En cuanto a renunciar, no es algo que esté en mi naturaleza", declaró.