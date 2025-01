Isabel Cajo, vinculada a presunta red de prostitución, habría presentado su renuncia al Congreso

Isabel Cajo, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso liderada por Jorge Torres Saravia, habría renunciado a su cargo en el despacho de Edwin Martínez en diciembre del año pasado, según indicó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos. Cajo Salvador es investigada por la presunta red prostitución en el Parlamento tras el fallecimiento Andrea Vidal Gómez.

"Respecto a la denuncia presentada por la señorita Isabel Florencia Cajo Salvador respecto a que habría sido objeto del robo de su celular, el día 27 de diciembre de 2024, a las 20:10 p.m., aproximadamente, fecha que aún tengo entendido, era trabajadora del Congreso, ya que la señorita habría renunciado antes de fin de dicho mes", aseguró Juan Burgos.

Cajo Salvador denunció el último 27 de diciembre el robo de su celular en el distrito de Magdalena mientras paseaba y le tomaba una fotografía a su mascota. Sin embargo, la municipalidad a cargo del alcalde Francis Allison emitió un comunicado en el que desmentía la versión y de a exmodelo de OnlyFans.

Según el semanario Hildebrandt en sus trece, Isabel Cajo tiene estudios inconclusos en la Universidad Garcilaso de la Vega, lo que significa que no posee ni bachiller ni licenciatura, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu). Sin embargo, Cajo Salvador recibe un salario de S/7.106,11 en la oficina del congresista Edwin Martínez.

Isabel Cajo asegura que sí sufrió robo, pese a que municipalidad de Magdalena la desmiente

Isabel Cajo, extrabajadora en la oficina que lideraba Jorge Torres Saravia, aseguró que sí fue víctima de robo en el distrito de Magdalena el pasado 27 de diciembre, luego de que un sujeto — según su denuncia en la comisaría de distrito — le arrebatara su teléfono mientras paseaba a su mascota. En una entrevista para un medio local, que "no ha faltado a la verdad" luego que el municipio publicara los videos de las cámaras de seguridad en que el que no se aprecian los hechos denunciados.

"Debo informar a las autoridades, y especialmente a la Municipalidad de Magdalena, que no he faltado a la verdad. La persona que aparece en la grabación no soy yo. Lamento profundamente las tergiversaciones que se han generado en torno a mí. Solo pido, por favor, que dejen de atacarme. Ya no más burlas, no merezco lo que estoy viviendo. Todo esto es muy injusto, por favor", enfatizó Isabel Cajo.

Sin embargo, a pesar de que Cajo Salvador resaltó que ella no es la persona que aparece en las imágenes difundidas, la municipalidad dirigida por Francis Allison ratificó que "no existió ningún incidente contra ella ni contra ninguna persona en la fecha señalada".

