Madre de Andrea Vidal narró cómo se enteró del asesinato de su hija: "Había una balacera en la esquina"

Edgardo Vidal Cáceres y María del Pilar Gómez estaban durmiendo cuando escucharon el fuerte ruido de disparos provenientes del exterior de su casa. No imaginaban que ese martes 10 de diciembre sus vidas cambiarían para siempre debido a aquel trágico evento. La víctima mortal del ataque era su hija menor: Andrea Vidal Gómez, una joven abogada que trabajaba en el despacho de Jorge Torres Saravia, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, señalado como presunto líder de una red de prostitución dentro del Congreso de la República.

María del Pilar Gómez había manifestado previamente su disposición a colaborar con la investigación. Con lágrimas en los ojos, recordaba a su hija mientras pedía que no se le juzgara sin pruebas contundentes.

"Había logrado en su vida cosas que muchos conseguimos ya de mayores (...). Ella lo logró antes. Vivió rápido y se fue rápido. Todo lo hizo rápido. Quiero que paren, que dejen de hablar de Andrea. Los congresistas toman su nombre (...). Se los ruego, no la califiquen, porque todavía no está probado nada. Me dolerá en el alma porque sigo creyendo en otros, pero lo asumiré. Seré la primera en involucrarme en la investigación", declaró

Esa promesa fue cumplida. María del Pilar Gómez relató los detalles de cómo se enteró del asesinato de su hija ante la Policia Nacional del Perú. La República tuvo acceso a sus declaraciones, las cuales fueron las siguientes.

"Estaba durmiendo cuando, muy preocupado, mi esposo me despertó diciendo que había una balacera en la esquina de las avenidas Santa Catalina y San Eugenio. Estaba inquieto porque, minutos antes, Rodrigo (Falcón Cortavarría), el enamorado de mi hija, lo había llamado para preguntar si Andrea ya había llegado a casa. Al describirle las características del taxi en el que ella iba, se dio cuenta de que coincidían con las del vehículo acribillado cerca de nuestra casa", explicó la madre de familia y fiscal.

Caso Jorge Torres Saravia: Rodrigo Falcón, novio de Andrea Vidal, también declaró ante la policía

No solo los padres brindaron su testimonio. Rodrigo Falcón Cortavarría, novio de la fallecida abogada, también ofreció información clave sobre los últimos momentos de vida de Andrea a la que La República pudo acceder. La pareja había salido del cine tras ver la película romántica "El tiempo que tenemos", una comedia dramática sobre la relación de Almut y Tobias, que termina con la muerte de la protagonista, interpretada por Florence Pugh. Trágicamente, horas después, la pareja Falcón-Vidal viviría una experiencia similar.

"El martes 10 de diciembre, aproximadamente a las 8:30 de la noche, Andrea tomó un taxi desde su domicilio en San Miguel con destino a su casa en La Victoria. Le pedí que me avisara cuando llegara. Yo la ayudé a abordar el taxi sin imaginar que sería su último viaje", narró Rodrigo Falcón.

"Durante el trayecto, nos comunicamos por mensajes de WhatsApp. Alrededor de las 8:53 de la noche, le escribí que iba a cenar y le pedí que me avisara cuando llegara. Andrea me envió una captura de pantalla del aplicativo del taxi que había solicitado, donde aparecían la foto y el nombre del conductor, además del tiempo estimado de llegada: 17 minutos. Pasado un tiempo, aproximadamente a las 9:30, le volví a escribir, pero no obtuve respuesta. A las 9:50, al no recibir respuesta alguna, empecé a enviarle mensajes y a llamarla. También contacté al padre de Andrea, quien me confirmó que ella aún no había llegado a casa", añadió.

Tras no obtener respuesta, Rodrigo accedió al aplicativo Find Me para rastrear la ubicación de Andrea. Al llegar al punto indicado, las sirenas de la policía y el tumulto de personas le confirmaron lo peor: Andrea había fallecido.

El joven estudiante de Administración de la Universidad del Pacífico recordó a su pareja y cómo llegó a trabajar con Jorge Torres Saravia. Según él, desconocía el círculo de amistades de Andrea.

"Nos conocimos en una reunión en mi casa; me la presentó mi amigo Joseph Huaqui de la universidad. Andrea trabajó en el Congreso desde octubre de 2023 hasta septiembre de 2024, pero no conocía a su grupo de amigos. Sin embargo, sabía que su jefe era Jorge Torres Saravia. A inicios de diciembre, Andrea comenzó a trabajar en Sunafil, con un horario de 8 a.m. a 6 p.m.", relató.