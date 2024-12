Alexandra Gil, amiga de Andrea Vidal, se refirió a las acusaciones en su contra que la vinculan con una presunta red prostitución en el Congreso — que se abría originado desde el despacho de Jorge Torres Saravia — y negó que haya sido parte de ella. Asimismo, en una entrevista para el programa de Milagros Leiva, la extrabajadora del Parlamento descartó cualquier relación con el caso, ya que, según ella, "no hay ninguna prueba".

"La supuesta prueba es que yo era amiga de Andrea (Vidal Gómez) nada más, no hay ninguna prueba, no han sacado ningún chat, nada (...)", declaró Alexandra Gil.

Como parte de su defensa, Gil indicó que si bien es cierto es la amiga de Andrea Vidal, eso no es una prueba de que haya sido parte de una presunta red de prostitución en el Congreso y negó que Torres Saravia la haya buscado para algún tema de índole sexual. Asimismo, puntualizó que lo dicho en las noticias ha afectado a los miembros de su familia.

"En el reportaje sale que ella contrataba a trabajadoras para hacer trabajos sexuales, ¿pero cuál es la prueba de que yo fui trabajadora sexual? ¿Cuál es la prueba que yo estuve con algún congresista o con algún funcionario? No hay, no hay ningún audio, ningún screenshot, no hay nada, absolutamente nada; por eso yo me quedé bastante sorprendida cuando vi la noticia, mi familia también, porque fue algo que no me lo esperaba", enfatizó la amiga de Andrea Vidal.

Andrea Vidal Gómez: Alexandra Gil niega cualquier vínculo con una presunta red de prostitución

En la misma entrevista para el programa de Milagros Leiva, Alexandra Gil descartó que, en algún momento, haya realizado alguna denuncia sobre por un tema sexual en el Congreso. De igual manera, Gil negó que haya cambiado su versión en relación con un audio difundido y aseveró que no pertenece a una presunta red de prostitución.

"He visto por ahí también que estaban diciendo que he cambiado mi versión; si escuchan bien el audio, yo nunca he dicho que tenía que hacer una denuncia sexual, ni tampoco una denuncia que hacer (...) Entonces, que ahora salga esto que yo pertenezco a una red sexual o que alguien me ofreció, porque dijeron que Torres Saravia me ofreció en su momento pertenecer a una red de prostitución o acostarme con un congresista para quedarme en el Congreso eso es totalmente falso. Yo niego acá y siempre a cualquier persona que me pregunte le voy a negar: Torres Saravia jamás me ha dicho que sea prostituta en el Congreso o que tengo algún tipo de servicio sexual para alguien", enfatizó Alexandra Gil.