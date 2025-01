Nuevos avances se han dado a conocer en el caso de Andrea Vidal, la joven asesinada tras sufrir un ataque mientras abordaba un taxi camino a su hogar. Vidal trabajó para Jorge Torres Saravia, señalado como líder de una presunta red de prostitución que habría operado dentro del Congreso de la República. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, fuentes policiales revelaron que Vidal mantenía conversaciones de carácter erótico con cuatro personas distintas.

Al momento de su asesinato, Andrea Vidal poseía dos líneas telefónicas. Sin embargo, solo una de ellas ha podido ser desbloqueada, gracias al acceso otorgado por Rodrigo Falcón, quien fue su pareja antes de su fallecimiento. Tal como informó la Unidad de Investigación de La República, una de las líneas fue adquirida por Falcón para uso personal de Vidal. Según las declaraciones que él brindó a la Policía, recogidas por este medio, Falcón obtuvo una nueva línea telefónica que recibió múltiples llamadas insistentes el mismo día del crimen.

De acuerdo con las fuentes citadas por el semanario, la línea desbloqueada reveló que Vidal habría sostenido conversaciones de contenido sexual con hasta cuatro personas, entre las cuales estarían su pareja, Rodrigo Falcón, y un ciudadano no identificado de nacionalidad colombiana. Al ser consultado sobre estas conversaciones, Falcón afirmó que se trataban de un “juego sexual” y una “broma para fastidiar a otras personas”.

Además, según el semanario, en uno de los diálogos de este tipo, Vidal habría enviado el mensaje: “¿Vas a alquilar el Airbnb?”. Este mensaje coincide con las sospechas de que Jorge Torres Saravia alquilaba diferentes inmuebles a través de esta plataforma para organizar presuntas fiestas y reuniones privadas con funcionarios y congresistas.

Rodrigo Falcón, el novio de Andrea Vidal

Rodrigo Falcón Cortavarría, un administrador de negocios de 26 años que trabaja en una entidad bancaria, fue pareja de Andrea Vidal Gómez, exabogada del Congreso asesinada el martes 10 de diciembre de 2024 en La Victoria. La relación sentimental entre ambos comenzó en junio de 2023, luego de conocerse en una reunión organizada por un amigo en común, Joseph Huaqui. Este trágico suceso ha revelado indicios de una posible red de prostitución en el Parlamento, presuntamente dirigida por Jorge Torres Saravia, lo que ha llevado a la apertura de una investigación.

En su declaración a la Policía Nacional, a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de La República, Falcón describió los detalles de su relación con Andrea, incluyendo los últimos momentos que compartieron. La noche del crimen, ambos tuvieron una cita que incluyó la película romántica El tiempo que tenemos y una visita a la casa de Rodrigo en San Miguel. Tras la película, Andrea tomó un taxi para regresar a su hogar en La Victoria, comprometiéndose a avisar a Rodrigo una vez que llegara. Durante el trayecto, le envió una captura de pantalla del aplicativo del taxi con los detalles del conductor y el tiempo estimado de llegada.

Al no recibir noticias de Andrea, Rodrigo intentó comunicarse con ella sin éxito y alertó al padre de la joven, quien confirmó que aún no había llegado a casa. Preocupado, Falcón utilizó la aplicación Find Me para rastrear la ubicación del taxi y se dirigió al cruce de las avenidas Santa Catalina y San Eugenio. Allí encontró varios patrulleros rodeando un vehículo blanco con impactos de bala. En ese momento, el padre de Andrea le informó que ella había sido trasladada al Hospital Dos de Mayo tras el ataque.

Andrea Vidal, víctima de un atentado perpetrado por sicarios, permaneció seis días en la unidad de cuidados intensivos antes de fallecer. Actualmente, las autoridades investigan tanto su entorno personal como profesional para esclarecer este crimen.