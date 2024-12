El ministro de Educación, Morgan Quero, rechazó las acusaciones del ex primer ministro Alberto Otárola, quien en sus declaraciones ante el Ministerio Público acusó al integrante de la PCM de presionarlo con un video íntimo en el que salía junto a Yaziré Pinedo, con finalidad de buscar la designación a César Figueredo como jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

"Yo he sido muy claro rechazando categóricamente en todos sus extremos esa imputación. La Fiscalía ha abierto un procedimiento indagatorio, yo he ido a dar mi testimonio, otros han ido a dar su testimonio, se irá viendo y avanzará el proceso", expresó Morgan Quero.

Como parte de su defensa, el titular del Minedu descartó haber recibido algún CV y presiones del expresidente de Martín Vizcarra, a quien negó conocerlo. Sin embargo, si bien es cierto, Quero mencionó que no conoce a Figueredo, resaltó que solo tiene conocimiento de él por su carrera como funcionario.

"Para nada. No conozco a nadie, no conozco al expresidente Martín Vizcarra, no conozco a Figueredo, lo conozco en el sentido de que sé que tiene una carrera como funcionario. No tengo ningún vínculo con esa persona", manifestó Quero.

Según las declaraciones de Otárola al Ministerio Público, un sábado, Quero fue a su domicilio para mostrarle un video en el que estaría con su expareja Yaziré Pinedo. El material, de acuerdo al expresidente del Consejo de Ministros, habría sido entregado por César Figueredo para poder presionarlo a cambio de un favorecimiento.

Morgan Quero se refiere a Alberto Otárola y Yaziré Pinedo

En tanto, Morgan Quero minimizó las declaraciones de Alberto Otárola y se refirió a la exrelación del extitular de la PCM y Yaziré Pinedo, en la que resaltó las acusaciones que hizo Pinedo sobre presuntas agresiones físicas recibidas por Otárola.

"Yo quisiera decir simplemente que hay un tema personal, íntimo, en esa relación que, además, ha aparecido testimonios más recientes de esta joven (Yaziré Pinedo) que ha trabajado en el sector público en las distintas dependencias, que ha hecho imputaciones muy graves. Me sorprende que no se haya hecho una glosa sobre eso que, además, ha dicho una mujer joven que se ha sentido lastimada en su honor y en su integridad por parte del señor Otárola", dijo.

Por otro lado, acotó que las declaraciones del Otárola "no abonan a la estabilidad de nuestro país, que personas que han ocupado tan altos como el premiarato estén en una situación tan comprometida".