En la reciente edición de su programa Del Hecho al Dicho, el periodista Jaime Chincha abordó la controversia sobre la cirugía estética de la presidenta Dina Boluarte, realizada en 2023 y confirmada por el ex primer ministro Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Chincha cuestionó si este hecho podría ser causal de vacancia y la posible responsabilidad de los ministros de entonces por no haber informado oportunamente sobre la situación.

Para analizar este caso, el periodista tuvo como invitado al abogado constitucionalista Diego Pomareda, quien explicó que los ministros son responsables por los actos de gobierno aprobados en Consejo de Ministros con la mandataria. Sin embargo, subrayó que, para establecer responsabilidades, primero se debe aclarar si hubo actos de gobierno durante el período de incapacidad temporal de Boluarte.

"Los ministros, también de acuerdo a la Constitución, son solidariamente responsables por los actos de gobierno de la presidenta. (...) Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el acto de gobierno que se ha realizado mientras la presidenta estaba en este aparente ejercicio, digamos, o temporalmente incapacitada para ejercer el cargo?", argumentó el abogado.

Según Diego Pomareda, aún faltaría esclarecer cuánto tiempo estuvo Dina Boluarte incapacitada, si fue bajo anestesia local o general, y si los ministros conocían de esta situación. "Si se demuestran que (los ministros) sabían que estaba siendo operada y, además, hubo un Consejo de Ministros virtual sabiendo que la presidenta estaba en esta situación, ellos tenían un deber de informar al Congreso de que ella estaba incapacitada", señaló.

"Por esa omisión, eventualmente podrían ser responsables políticamente, y eso daría nuevamente una infracción a la Constitución. (...) Ellos podrían mañana mismo ser acusados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, inhabilitados o destituidos hasta por 10 años", puntualizo el letrado. A lo que Jaime Chincha concluyó: "Queda claro que sí se han cometido infracciones a la Constitución, que Alberto Otárola también tiene responsabilidad, que los ministros de aquel entonces tienen responsabilidad en lo que ha ocurrido en la famosa rinoplastia de la presidenta de la República".

Dina Boluarte cometió infracción constitucional

Dina Boluarte cometió una infracción constitucional al no notificar al Congreso sobre su incapacidad temporal para ejercer la presidencia, tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución peruana, señaló el abogado constitucionalista Diego Pomareda durante el programa Del Hecho al Dicho.

"Respondiendo a tu pregunta de forma directa, claramente hay una infracción en la Constitución, hay un desacato", manifestó el letrado a Jaime Chinche. Además, señaló que artículo 115 de la Constitución establece que en caso de incapacidad temporal, la presidenta debe informar al Congreso, que es el encargado de determinar si efectivamente existe dicha incapacidad.

No obstante, para Pomareda habría también un "desprecio sistemático en la Constitución" por parte de la jefa de Estado. "Dina Boluarte lo que hace es mandar un mensaje a este país de decir: 'yo tengo completa impunidad, y además yo puedo saltarme las reglas constitucionales en el momento que me vengan ganas'. Ese es el mensaje que, al menos, yo percibo, porque más allá de lo anecdótico de la operación, acá hay el mensaje: 'si hay una norma constitucional, yo me la puedo saltar y no pasa nada', finalizó.