“Ya lo recibí”: esto dicen los chats que probarían la entrega de S/1,3 millón a Martín Vizcarra

"La justicia se basa en hechos y no en dichos", esa fue la frase que el expresidente Martín Vizcarra eligió para rechazar las acusaciones del El exministro de Agricultura, José Hernández, quien en su función de colaborador eficaz declaró que el exdignatario recibió una coima de S/1,3 millones cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

La negativa de Vizcarra, sin embargo, solo queda en las palabras, pues Hernández presentó conversaciones de WhatsApp que mantuvo con el expresidente. En estas, el expresidente le hacía recordar sobre el presunto soborno.

Seguidamente mostramos una transcripción de las conversaciones:

José Hernández: Hola, amigo. Ya hablamos cuando estés por Lima.

Martín Vizcarra: El martes viajo a Lima. Dile a Rafael que ya terminó febrero y hace un mes enero.

José Hernández: Ok.

Martín Vizcarra: Hola José, alguna novedad?

Martín Vizcarra: Un favor, tienes el número de Rafael Granados?

Entonces, Hernández envió un mensaje por WhatsApp a Granados en el que le pregunta si había “alguna novedad sobre el pedido del amigo del sur”, refiriéndose a la exigencia de Vizcarra.

El exministro indicó que quedaron en ir a las oficinas de ICCGSA para recoger el primer pago, pero el expresidente no fue. Hernández tomó solo el dinero y le ordenó a su chofer que llevara el paquete al domicilio de Vizcarra.

En la siguiente entrega también se suponía que acudieran ambos, pero el entonces gobernador se excusaba en que tenía reuniones de trabajo. Hernández nuevamente recogió solo el monto. Existe una conversación de WhatsApp en la que Vizcarra confirma la recepción.

Martín Vizcarra rechazó acusación de José Hernández

Respecto a las acusaciones de Hernández, Vizcarra Cornejo aseguró que tales declaraciones no tienen un sustento en la realidad, sino que solo vienen de una persona que se hizo colaborador eficaz para evitar una condena. "No puede darse el hecho de que un consorcio que trabaje directamente dos empresas, el socio no sepa absolutamente nada. Siempre hemo dicho, la justicia debe basarse en hecho, no en dichos. Aquí no hay ningún hecho que lo corrobore", indicó a Canal N.

"Él dice que veía unos sobres, pero que nunca constato que dentro había dinero. Es decir, ni siquiera el colaborador eficaz constató que había dinero. Adicionalmente, también ha sido entrevistado el señor Scarfo quien fue el gerente administrativo del consorcio, es decir, de la empresa Astaldi y él desconoce absolutamente todo", agregó.