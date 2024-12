El exministro de Agricultura, colaborador eficaz y amigo de Martín Vizcarra, José Manuel Hernández, confirmó que el expresidente, cuando fue gobernador de Moquegua, cobró S/1 millón 300 mil de la empresa ICCGSA para ganar la licitación para la construcción del Hospital de Moquegua en 2013. Este presunto hecho ilícito se habría dado directamente con Rafael Granos, gerente comercial de dicha constructora.

"En esa conversación el señor Vizcarra lo primero que me pregunta es si los conozco y sin son serios y que si había algo adicional. Entonces cuando le pregunto que quería decir con eso me dice algo con algún premio porque ellos se comen la torta solos. La conversación devino que si había algo para él, entonces, le digo que hable directamente con Rafael Granados, que lo tenía al costado y me dijo que no. Entonces le comienzo a preguntar de qué estamos hablando y me hablo de un monto de S/1 millón 300 mil", inició.

Después de ello, el exministro le comentó a Granados el monto que estaba pidiendo Martín Vizcarra para no impugnar la adjudicación y proceder con su entrega. A partir de ello, relata que se hizo una pausa porque Rafael Granados necesitaba consultar con los empresarios. "Era evidentemente que no era lícito", indicó.

Hernández sostiene que fue un poco complicado para Granados, en primer lugar, darle cuantioso monto millonario, no obstante, esto se llegó a concretar. "Hay una conversación en la cual me pide Granados que yo vaya, él había llegado a Lima. Fui solo, Vizcarra dijo que iba a ir, pero nunca fue, recibí el paquete, salí de sus oficinas, se lo di a mi chofer para que lo lleve a su casa", agregó.

El exministro de Agricultura aseguró que el millonario monto proporcionado por el gerente comercial fue entregado en un sobre manila sellado con cinta adhesiva. Finalmente, su conductor lo llevó al expresidente a la avenida Dos de Mayo, en el distrito de San Isidro. Esta dirección fue compartida como punto de entrega por Vizcarra a Hernández.