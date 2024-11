En entrevista para el programa de Milagros Leiva, Yaziré Pinedo, quien asegura mantuvo un vínculo sentimental con el exprimer ministro Alberto Otárola, denunció que fue víctima de agresión física dentro de lo que fue el despacho de Otárola cuando era ministro de Defensa. "El 17 de diciembre (de 2022) él me levantó la mano... él hizo cosas que no ha contado. (...) Él siempre ha sido un hombre tóxico", dijo.

Ante su declaración, la periodista Milagros Leiva le pidió que diga la verdad y que explique el motivo que llevó a Otárola a que la agreda. "Siempre ha sido un hombre egocéntrico, vanidoso, que yo tenía que verlo como alguien llamativo", precisó. En esa línea continuó relatando, que en aquella oportunidad Otárola la llamó para que continúe trabajando en 'Reconstrucción con Cambios', pero ante su negativa, la agredió físicamente para seguidamente hacerle una escena de celos. "Como todo hombre celoso, me dijo: 'ah, seguramente ya tienes a alguien que te mantenga'", precisó Pinedo.

Yaziré denunció que Otárola no solo la agredió físicamente, sino que también la habría violentado sexualmente dentro de una habitación que se encontraba en el piso 12, dentro del despacho de Otárola, en el Ministerio de Defensa.

"En el piso 12, que es el despacho del ministro, tiene una habitación", dijo. A lo que la periodista le pregunta: "¿Ahí es donde le pega?, ¿Alberto Otárola abusó de usted?". Yaziré Pinedo responde sin dudar con un claro "sí".

Los motivos por los que Pinedo no habría procedido a realizar la denuncia de agresión física y sexual habrían sido porque "en Lima no tengo familia, no tengo a nadie. Él era un hombre con muchísimo poder, ¿qué le podía hacer yo?".

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).