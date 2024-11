Alberto Otárola sobre acusaciones de Yaziré Pinedo, quien dice que fue forzada a mentir: "Me estuvo extorsionando"

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se refirió a las declaraciones de Yaziré Pinedo, quien confesó al dominical Panorama que fue forzada a mentir para proteger a Otárola de los audios que revelarían que tuvieron una relación sentimental. En ese sentido el ex primer ministro indicó que fue extorsionado por la joven "de manera sistemática".

"Se ha presentado al escenario una puesta en escena casi teatral de un tema que compromete seriamente a una persona que requiere urgentemente de mucha ayuda, que es la señorita (Yaziré) Pinedo. Ella me estuvo extorsionando de manera sistemática y toda esa información la tiene la Fiscalía. ¿Cómo lo hizo? Mensajes de texto, en fin", declaró durante una entrevista en Willax.

¿Qué fue lo que dijo Yaziré Pinedo sobre Alberto Otárola?

El pasado domingo 10 de noviembre, en el dominical Panorama, Yaziré Pinedo reveló videos y audios en donde señaló haber tenido una relación sentimental con el expremier del Gobierno de Dina Boluarte, Alberto Otárola. Según Pinedo, dice que "siempre fue coaccionada" y recibió presiones para "limpiar" la imagen de Otárola para no perjudicar su carrera política.

"Siempre he estado coaccionada. ¿Esas personas te obligaron a mentir? Sí, y todo para poder, de alguna manera, limpiar la imagen de mi expareja, el expremier Alberto Otárola, porque yo sí tuve una relación con él en el año 2022 y duró hasta finales del 2023", manifestó.

En esa misma línea, Pinedo mencionó que su relación sentimental con el expresidente del Consejo de Ministros duró más de un año y comenzó desde antes que fuera ministro de Defensa. En un vídeo mostrado al dominical, Otárola se refería a Pinedo como "amor" y "me da mucha pena que sientas que no (te quiero)".

"¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?", pregunta Otárola. "No sé, no me siento bien", le responde Pinedo. "Dime, pues, amor, para hablar", insiste Alberto Otárola. "Tú sabes que estas cosas molestan, pero tú sabes que yo te quiero también y me da mucha pena que sientas que no, ¿ya?", agregó. "Bueno, está bien", lamentó Yaziré Pinedo. "Mañana te veo, ¿te parece? Mañana, ¿o no puedes? Escúchame, pero mándame ahorita en cuanto puedas tu CV, que no sea documentado", mandó Otárola.

"¿Esa afirmación o esa palabra, “complot” que tú diste a entender qué se había hecho en contra de Alberto Otárola, ¿Cómo se te ocurrió? No es que se me ocurrió, la señora Karelim López y la señora Karina Gonzales fueron las personas que confabularon eso y me dijeron, tienes que decir que es un complot.", comentó Pinedo.

Además, las llamadas con Alberto Otárola que mostró Yaziré Pinedo se realizó mediante Signal, un aplicativo donde las comunicaciones telefónicas quedan cifradas y se pueden eliminar de manera automática.