Alberto Fujimori: demandan que clínica no informa sobre su estado de salud

Trámite. Ayer se cumplió un mes desde que Alberto Fujimori fue internado en la clínica Centenario Peruano Japonesa, luego que el Poder Judicial anulara su indulto. Desde esa fecha, no se conoce cuál es su estado de salud exacto, por lo que la defensa de los familiares de Barrios Altos y La Cantuta, exigieron el diagnóstico del exdictador.

Gloria Cano, abogada de los familiares afectados dijo que el informe del estado de salud de Alberto Fujimori debería estar en manos del Inpe. "Nosotros solicitamos que se informe sobre la salud de Alberto Fujimori, el INPE tendría que haber tenido un reporte médico porque no puede estar en esa clínica sino existe un diagnóstico médico”, aseguró a la agencia Andina.

La letrada explicó que el juez encargado debería solicitar ese informe “porque se supone que debe estar en una clínica para recuperarse de alguna dolencia”, pero hasta el momento no tienen conocimiento de alguna solicitud. “Nosotros no hemos tomado conocimiento de algún parte médico, no lo hemos visto. Mañana vamos a ver si existe alguna información, pero que yo sepa, no se ha comunicado nada”, agregó.

Como se recuerda, Alberto Fujimori perdió el indulto otorgado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski el pasado 3 de octubre, luego que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declarara fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario