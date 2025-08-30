HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mundo

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 30 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Consulta el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 30 de agosto de 2025, según Monitor Dólar. Mantente informado sobre la tasa actual del mercado.

Precio del dólar BCV hoy, 30 de agosto de 2025, según el Banco Central de Venezuela. Foto: composición LR
Precio del dólar BCV hoy, 30 de agosto de 2025, según el Banco Central de Venezuela. Foto: composición LR

El valor del dólar paralelo es un indicador clave en la vida diaria de los venezolanos. Este sábado 30 de agosto de 2025, la tasa se encuentra en 115,37 bolívares por dólar, según Monitor Dólar. Aunque no corresponde a una tasa oficial, esta cifra se utiliza ampliamente por quienes realizan transacciones de compra y venta o desean proteger sus ahorros frente a la incertidumbre económica. Conocer su comportamiento es crucial para tomar decisiones informadas en un contexto de inflación y volatilidad del bolívar.

Por otro lado, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el tipo de cambio oficial para hoy, sábado 30 de agosto de 2025, estableciendo el dólar en 148,44 bolívares, según su página web y redes sociales oficiales.

¿A cuánto se cotiza el dólar en Venezuela hoy, 30 de agosto de 2025?

Según el Monitor Dólar, la cotización del dólar paralelo en Venezuela para este sábado 30 de agosto de 2025 se ubica en 147,73 bolívares por unidad. Este valor, determinado por la oferta y demanda de divisas en el mercado informal, suele diferir del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es ampliamente consultado por quienes buscan conocer el precio real del dólar hoy en el país.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 30 de agosto?

Para hoy 30 de agosto, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 30 de agosto?

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció en 148,44 bolívares la tasa oficial del dólar para este 30 de agosto de 2025. Este valor de referencia, fundamental para pagos en comercios, servicios y trámites públicos, influye directamente en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 30 de agosto de 2025. Foto: BCV

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 30 de agosto de 2025. Foto: BCV

Notas relacionadas
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, jueves 28 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, jueves 28 de agosto de 2025

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 26 de agosto de 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 26 de agosto de 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 24 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 24 de agosto de 2025

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum respalda a Pedro Castillo y exige a la ONU garantizar la libertad del expresidente del Perú

Claudia Sheinbaum respalda a Pedro Castillo y exige a la ONU garantizar la libertad del expresidente del Perú

LEER MÁS
Sudamérica se convertiría en la mayor potencia petrolera del mundo, no solo con Venezuela: superaría al Medio Oriente

Sudamérica se convertiría en la mayor potencia petrolera del mundo, no solo con Venezuela: superaría al Medio Oriente

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
El régimen de Venezuela responde a Estados Unidos con un despliegue de buques de "mayor porte" sobre aguas del Caribe

El régimen de Venezuela responde a Estados Unidos con un despliegue de buques de "mayor porte" sobre aguas del Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Mundo

Marco Rubio viajará a México y Ecuador para firmar acuerdo en seguridad y migración de EEUU del 2 al 4 de septiembre

Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel: Ankara endurece sanciones en protesta por ofensiva en Gaza

Lula pone en jaque a Bolsonaro tras señalar que revelará los nombres detrás de crimen organizado en Brasil

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota