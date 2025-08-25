HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega
'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     
Niegan libertad a hermanos Menéndez
Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     
Mundo

Dólar BCV y paralelo hoy 25 de agosto de 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Descubre la cotización oficial del dólar, según el Banco Central de Venezuela (BCV), para hoy 25 de agosto. Conoce también el tipo de cambio del dólar paralelo.

Precio del dólar BCV hoy, 25 de agosto, consulta la tasa del dólar, vía Banco Central de Venezuela
Precio del dólar BCV hoy, 25 de agosto, consulta la tasa del dólar, vía Banco Central de Venezuela

Es crucial para millones de venezolanos estar al tanto de las tasas del dólar oficial y del mercado paralelo, ya que estas referencias influyen en sus actividades diarias. Para el 25 de agosto de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) estableció el tipo de cambio oficial en 139,40 bolívares por dólar. Por otro lado, el dólar en el mercado paralelo alcanzó un valor de 115,00 bolívares, según el último informe de Monitor Dólar. Esta discrepancia evidencia la continua variabilidad del mercado cambiario en el país.

La cotización oficial del dólar BCV, es utilizada como referencia en comercios, servicios y trámites del sector público, registró un aumento del 11,53% en el último mes.

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 25 de agosto?

El 23 de agosto de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa oficial del dólar en 141,88 bolívares. Este valor de referencia, esencial para realizar pagos en servicios, comercios y trámites públicos, tiene un impacto directo en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 25 de agosto de 2025. Foto: BCV

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 25 de agosto de 2025. Foto: BCV

Monitor Dólar hoy, 25 de agosto: precio del dólar paralelo en Venezuela

De acuerdo con Monitor Dólar, el valor del dólar paralelo en Venezuela para este lunes 25 de agosto de 2025 es de 115,00 bolívares por unidad. Esta tasa, influenciada por la oferta y la demanda en el mercado informal, suele estar por debajo o por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es una referencia clave para quienes desean conocer el valor real del dólar en el país.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 25 de agosto. Foto: Monitor Dólar

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 25 de agosto. Foto: Monitor Dólar

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 25 de agosto?

Este 25 de agosto, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 25 de agosto. Foto: Monitor Dólar

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 25 de agosto. Foto: Monitor Dólar

Notas relacionadas
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 24 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 24 de agosto de 2025

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, 24 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 24 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 22 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 22 de agosto de 2025

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota