Nicolás Maduro se alista para 'defenderse' de EE. UU.: así se vive la jornada de reclutamiento militar masivo en Venezuela

"Tenemos que defender nuestra patria", aseguró un civil. Ante un posible ataque de Estados Unidos, Nicolás Maduro puso en marcha un reclutamiento militar en Venezuela. Adultos mayores y mujeres acudieron a su llamado.

Desde el 23 de agosto, el régimen de Nicolás Maduro realiza un enlistamiento militar y voluntario.
Desde el 23 de agosto, el régimen de Nicolás Maduro realiza un enlistamiento militar y voluntario.

Nicolás Maduro toma acciones ante un posible ataque de EE. UU. Desde el sábado 23 de agosto, el líder del régimen viene realizando una jornada de reclutamiento militar en Venezuela con el fin de hacer frente a la amenaza de una hipotética invasión. En este llamado, personas de todas las edades asistieron para convertirse en nuevos milicianos de las Fuerzas Armadas.

En la plaza Bolívar de cada estado de Venezuela, los civiles formaron colas para participar en el reclutamiento militar, pese a que no está confirmado que Estados Unidos atacará por medio de sus buques. El fervor del público identificado con el chavismo no faltó durante la jornada. Sin embargo, la comunidad internacional ha criticado con fuerza esta convocatoria del gobierno de Maduro.

¿Cómo se vive la jornada de reclutamiento militar en Venezuela que promueve Nicolás Maduro?

Diferentes ciudadanos de Caracas, Táchira, Carabobo, La Guaira, Sucre, Apure y otras provincias acudieron a las plazas Bolívar para formar parte del reclutamiento militar en Venezuela. Mujeres, adultos mayores y jóvenes se mostraron dispuestos a defender su país de una posible invasión de Estados Unidos.

"Yo me alisto. Mujer aguerrida. Invitamos a todas las mujeres, hijos y familiares a participar porque nosotros tenemos que defender nuestra patria, que se respeta y no se vende", exclamó una de las asistentes a VTV.

Mujeres jóvenes y de la tercera edad se hicieron presentes.

Mujeres jóvenes y de la tercera edad se hicieron presentes.

A la concentración fueron trabajadores del sector público. Inclusive, algunos civiles dejaron en claro que también lucharán en nombre de Nicolás Maduro.

"Defendiendo a mi patria soberana y libre porque aquí decimos 'no invasión'. Nuestra patria es querida. Somos libres. Desde aquí estamos todas las mujeres del estado Carabobo y Venezuela alistándonos porque somos las primeras que estaremos al frente dando la cara por nuestro presidente", exclamó una empleada del sector educación a VTV.

Ante la preocupación de Maduro por una ofensiva estadounidense, este convocó a la población en general a estar en la primera fila de la defensa. Por tal motivo, los reservistas, de forma voluntaria, se hicieron presentes.

"Estoy atendiendo al llamado de nuestro presidente. De hecho, yo soy sargento mayor de tercera. Atiendo al llamado de la patria para ir adelante y estar siempre presente contra los que piensan invadir a Venezuela. Estamos todos preparados y juntos", aseguró un reservista.

Reservistas y adultos mayores también se sumaron a la Milicia Nacional.

Reservistas y adultos mayores también se sumaron a la Milicia Nacional.

¿Cuándo es el reclutamiento militar en Venezuela?

El sábado 23 y domingo 24 de agosto se realiza el reclutamiento militar en Venezuela para formar parte de la Milicia Nacional Bolivariana. Según anunció el régimen, la concentración se lleva a cabo en las plazas Bolívar y cuarteles de cada ciudad.

Bajo el sol inclemente se realiza el reclutamiento militar en Venezuela.

Bajo el sol inclemente se realiza el reclutamiento militar en Venezuela.

