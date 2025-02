Mayte Dongo: “Donald Trump está acelerando el fin del orden mundial”

Desmantelar USAID tras acusarla de organización criminal, discursos falsos anti cooperación internacional y cambios profundos en la geopolítica internacional. La República conversó con la doctora Mayte Dongo Sueiro, internacionalista y profesora de la facultad de Ciencias Sociales de la PUCP, sobre lo que hay detrás de todas las movidas políticas del presidente Donald Trump y los impactos para el orden mundial.

Parte de todo el alboroto que se ha generado a partir de las órdenes ejecutivas de Trump tiene, sin duda alguna, un punto de calado en la cooperación internacional. Se habla de que más del 40% de toda la cooperación internacional viene de Estados Unidos. Al tratar de desmantelar la agencia de cooperación, ¿qué impactos puede tener sobre su presencia en el mundo?

Yo creo que lo que se está haciendo, yo lo interpreto más que solamente la desmantelación de USAID. Es un intento de desmantelar el sistema de cooperación internacional de desarrollo en general, que es una de las características del sistema del orden internacional de la pos-Segunda Guerra Mundial.

-¿Recién comienza?

-Esto es como parte de, o sea, ya en el primer término de Trump, Estados Unidos dejó de ser el líder del orden. Una de las características era, precisamente, el liderazgo de Estados Unidos. En este nuevo periodo de gobierno está directamente desmantelando parte de lo que ha significado ese orden, porque hay que pensar que USAID fue creado en el 61 y es uno de los primeros momentos importantes, junto con la creación de otras agencias de cooperación, de crear el sistema de cooperación que es parte del orden liberal internacional.

-¿Cuál es el impacto inmediato?

Evidentemente, va a tener un impacto a nivel internacional en los programas que financia, o sea, materialmente, en los programas que financia, pero también en ir en contra de la idea fundacional del orden.

-¿A qué se refiere?

La idea fundacional del orden y del sistema de cooperación era no solamente influir en diversas zonas del mundo, en un contexto de Guerra Fría —porque evidentemente ese también era un motivo—, sino también que hay una responsabilidad de los países con más recursos de “ayudar”, entre comillas, porque la traducción viene de foreign aid, por lo cual una mejor traducción sería definirlo en términos de cooperar con los países en vía de desarrollo.

-Entonces, no solamente va a afectar en términos materiales, sino también en los más primigenios, lo ideológico que sostiene el orden tal cual lo hemos entendido los millennials, los centennials, ¿no?

Esta norma social a nivel internacional genera que algo se espere, un cierto compromiso de los países desarrollados de cooperar y ayudar a los países en vía de desarrollo. Este acto no viene solamente de cualquier país, es Estados Unidos.

-Acá se desprenden una consecuencia y una causa también. Por un lado, estamos hablando del cambio del ideal que da forma al orden internacional, pero por otro también observamos los contextos en los cuales, por ejemplo, se concibió la idea de la cooperación internacional… Hablamos de contextos de Guerra Fría con una agenda de seguridad en la cima de la necesidad de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Hoy por hoy, digamos, se habla más concretamente de una guerra comercial entre EE. UU. y China. La presencia de China en diferentes regiones, no solamente en América Latina, también está puesta de manera muy prioritaria en los discursos que argumentan las órdenes ejecutivas de Trump. ¿Cómo influye este contexto en esta nueva disputa y en la creación de un nuevo orden a partir del desmantelamiento de la cooperación internacional?

Sí, mire. Primero abordaré lo que acaba de mencionar sobre seguridad, porque creo que es importante no olvidarnos de que la cooperación en Venezuela, desde sus inicios hasta ahora, siempre ha buscado también el interés de los Estados Unidos, especialmente el interés de los Estados Unidos. Y, ojo, que necesariamente eso no siempre es negativo.

A veces, los intereses de los Estados Unidos coinciden con los intereses mundiales, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de bienes públicos globales, de la salud… Parte del dinero que da los Estados Unidos en la cooperación al desarrollo era para vacunas contra la polio, el ébola, que no tengamos más pandemias… Todo eso finalmente son cuestiones de seguridad para los Estados Unidos. Y, finalmente, es bueno para todos.

Entonces, no hay que olvidarnos de que la cooperación en gran parte ayuda en la propia seguridad de Estados Unidos. Otro ejemplo: parte del dinero va a la desmantelación, por ejemplo, de minas. ¿Qué pasa si esas minas o esas bombas escondidas en algún desierto caen en manos de grupos terroristas?

Porque no era solamente “saquemos y busquemos estas armas peligrosas” por el país que recibe la cooperación, igual hay una consecuencia positiva para el país donador. Finalmente, no tienes esas armas que podrían caer en malas manos. Entonces, hay que recordar que sí ha seguido siendo un objetivo. La cooperación al desarrollo ha seguido buscando también el interés del Estado donador, en este caso de USAID, Estados Unidos.

-Sin embargo, la cooperación y el sistema de cooperación es complejo.

Hay múltiples agendas y múltiples intereses detrás. Por otro lado, también teníamos intereses más humanitarios, de búsqueda de igualdad entre grupos, que es más bien lo que discursivamente Trump está atacando cuando dice que está cerrando USAID porque están apoyando grupos LGTBIQ, derechos reproductivos de mujeres, entre otros.

Que haya esos proyectos no implica que también haya, de hecho, muchos más proyectos en términos de dinero que vayan a la seguridad estadounidense, tales como el tema de la lucha contra la droga en Colombia. Esos gastos repercuten positivamente en la seguridad estadounidense.

-¿Qué lugar ocupa China?

Frente a la decadencia de los EE. UU., vemos el auge de China. Trump es como el punto final de la decadencia estadounidense, más o menos. Si nos preguntábamos cuándo Estados Unidos iba a terminar de caer, creo que con Trump está pisando el acelerador.

El auge de China, desde mi punto de vista, es muy contraproducente para los intereses estadounidenses. El objetivo de Trump —y le ha dado esa tarea a Elon Musk— es cortar gastos del Estado. Han puesto en pausa la distribución de recursos a las agencias federales.

-Entonces, ahí vemos que frente a China finalmente tiene dos consecuencias, ¿no?

La primera es externa, porque China sigue teniendo cooperación en su desarrollo que no es la Ayuda Oficial al Desarrollo, que es lo que tenía Estados Unidos, porque ellos desarrollan su cooperación a partir de los lineamientos del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. China tiene otras cosas. Tiene cooperación, pero no AOD. No tan grande como Estados Unidos, pero sigue teniendo.

China de esa manera va a seguir teniendo influencia en otros países.

Porque la cooperación también te da influencia y también te da prestigio. Entonces, en ese nivel, Estados Unidos va a comenzar a perder espacio frente a China. China ha intentado ocupar espacios que Estados Unidos ha dejado. China quiere más bien suplir con dinero, con inversión, esos proyectos.

¿Quién va a quedar bien en los países que directamente vean las consecuencias de la inversión en salud pública global que dejó Estados Unidos luego de que entre con más fuerza China?

Es un escenario no tan lejano.

Creo que China, viendo cómo se ha comportado en los últimos años y que tiene una diplomacia más bien formada, puede aprovechar esas oportunidades que le está regalando Estados Unidos para mejorar su imagen.

-¿Es el fin entonces de la cooperación internacional como la entendíamos o del orden mundial como la entendíamos, o ninguna de las dos?

Yo creo que hace años estamos en el cambio del orden. Estamos en una transición. Y lo que está haciendo Trump, como un síntoma de esa crisis, es acelerar el fin. Y más pronto de lo que esperábamos.

Sin embargo, no creo que la cooperación de Estados Unidos desaparezca por completo, sino que va a disminuir en fondos. Inevitablemente, va a haber una transformación interna.

-Los pesos de la cooperación cambiarán.

Ese 40% que era de Estados Unidos, alguien lo tomará, ¿no?