Donald Trump ordena cerrar la principal agencia de cooperación del mundo USAID: "No hay nada que puedan hacer al respecto"

"Solo 290 de más de 10.000 empleados se quedarían en la USAID", informaron "tres" fuente internas vinculadas al recorte laboral planificado por la Administración de Trump al The New York Times el miércoles 5 de febrero. Sin embargo, hoy viernes 7 de febrero, el presidente de Estados Unidos dio la orden pidiendo el cierre total de la agencia.

A través de su cuenta oficial en Truth Social, el mandatario validó el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), apenas horas antes de que la mayoría de su personal fuera suspendido con goce de sueldo (licencia) o despedido. Para fuentes internas a la agencia consultadas por La República, la medida marca la clara intención de su administración de disolver el principal participante de ayuda humanitaria y de desarrollo global del gobierno estadounidense.

Acusaciones de corrupción y radicalismo

"¡CIÉRRENLA!", escribió Trump en su red social Truth Social, acusando a USAID de ser un foco de corrupción y fraude sin proporcionar detalles ningún tipo de detalles. Anteriormente, había afirmado que la agencia estaba "dirigida por lunáticos radicales".

Su denuncia, sin pruebas, viene tras los ataques de su socio, el magnate Elon Musk, quien días previos inundó la red social de su propiedad X, con mensajes incompletos sobre el gasto colocado en diversos países.

El senator demócrata Peter Welsh, en su intervención ante los miembros de su Cámara, criticó duramente el doble discurso de Trump y Elon Musk, y afirmó que carecen de argumentos con base lógica. "Me parece que los acusadores de Mr. Musk son terribles. Sé que no tienen fundamento y, francamente, los encuentro despreciables", señaló Welsh.

Además, el parlamentario recordó que la empresa de Elon Musk también recibió una millonaria cantidad de dólares provenientes de la agencia federal de cooperación estadounidense que operaciones suyas en Ucrania, y otros tipos de beneficios que impulsaron que su compañía automovilística Tesla escale comercial y económicamente.

"Es curioso, porque en 2022, su compañía, Starlink, recibió millones de dólares de USAID para la operación de Starlink en Ucrania, sin mencionar la increíble cantidad de subvenciones de taxis que ayudaron a Tesla a convertirse en la gran compañía que es. El señor Musk es un billonario, como sabemos. No tiene reparos en tomar subvenciones de USAID. Ninguna. Sin embargo, tomó dinero de USAID. Era una buena organización cuando el dinero venía a él para ayudarnos en Ucrania. Pero ahora él (Elon Musk) la llama una organización criminal", cuestionó el senador de Virginia.

Suspensiones y despidos en la agencia

El anuncio coincide con la notificación oficial a los empleados de USAID, publicada en su sitio web el martes, informando que la mayoría sería puesta en licencia administrativa indefinida, mientras que los contratistas serían despedidos. Además, los funcionarios del servicio exterior recibieron instrucciones de regresar a casa en un plazo de 30 días, aunque posteriormente se aclaró que podrían permanecer en el extranjero a su propio costo.

Inquietud entre el personal afectado

El cambio en la guía generó incertidumbre entre el personal, ya que no se especificó si los trabajadores en el extranjero seguirían recibiendo subsidios para su costo de vida. La confusión inicial causó pánico entre los empleados, muchos de los cuales se preguntaban cómo podrían reorganizar sus vidas en tan corto tiempo.

De acuerdo con una nota publicada en el diario The New York Times, solo un pequeño grupo de funcionarios de USAID fueron notificados de que eran considerados "personal esencial" y que debían continuar trabajando hasta nuevo aviso.

Impacto en la cooperación internacional y en la seguridad de los EEUU

Estados Unidos representa aproximadamente el 42% del presupuesto global de la cooperación internacional, por lo que el cierre de USAID podría tener un impacto significativo en el financiamiento de programas de desarrollo en diversas partes del mundo.

Al respecto, el senador Welsh también se manifestó exponiendo la desinformación emprendida por la Administración de Trump ampliamente influenciada por Musk.

"Dudo que él sepa lo que hacen 99% de los empleados de USAID. O el impacto positivo que tienen en las vidas de la gente de todo el mundo. Y en la seguridad nacional de los Estados Unidos... esa es la obligación que todos tenemos como miembros del Senado de los Estados Unidos. Me pregunto si él ha conocido o ha hablado con alguien que trabaje en ninguna de las 60 misiones extranjeras. O ha visto con sus propios ojos lo que USAID hace en países como Indonesia, Etiopía, Haití, Mozambique, Ghana o Guatemala. Sólo para nombrar algunos casos, donde las vidas de cientos de personas realmente se benefician de USAID. Y siendo billonarios, el Presidente Trump y Elon Musk no podrán ser conscientes de que más de 1 billón de personas en el mundo viven con menos de un dólar al día. No podrán ser conscientes de que las vidas de cientos de millones de personas, especialmente de niños, son amenazadas por enfermedades que pueden ser prevenidas o curadas con fármacos que cuestan solo unos cuantos dólares. O tal vez el Presidente Musk no sea consciente de que la vida de cada americano es amenazada por el espalda de enfermedades infecciosas. Lo vimos con COVID y hay otras enfermedades ahí afuera, donde lo que hacemos en otros lugares protege la salud y la seguridad de la gente aquí en casa", afirmó el demócrata.

Trump refuerza su postura en redes

Trump reforzó su postura con otra publicación en Truth Social: "USAID está volviendo locos a los radicales de izquierda, y no hay nada que puedan hacer al respecto porque la forma en que se ha gastado el dinero, gran parte de él fraudulentamente, es totalmente inexplicable. La corrupción está en niveles pocas veces vistos antes. ¡Ciérrenla!".

Hasta el momento, no se ha determinado cuántos empleados seguirán en funciones ni cuáles serán los siguientes pasos para desmantelar la agencia y la declaración pública en tono imperativo no se ha materializado en una orden ejecutiva. De suceder dicha orden, según los juristas estadounidenses, serían una grave violación constitucional, ya que iría en contra de la Primera Enmienda.

