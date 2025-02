Javier Milei al borde del impeachment por presunta criptoestafa masiva

Una publicación en X, decenas de miles de personas invirtiendo dinero en una plataforma cripto, la desaparición repentina de los fondos en menos de 24 horas, una natural reacción de los inversionistas acusando al presidente de estafa y una denuncia internacional.

Como reporta el diario La Nación, la criptomoneda pasó de cotizar US$0,25 a US$5,54 en cuestión de minutos. “$LIBRA logró una capitalización de mercado de más de US$4.500 millones”, informaron medios argentinos.

Todo lo anterior ha ocurrido desde el viernes de la semana pasada hasta el día de la fecha. Ayer, el Gobierno de Javier Milei fue denunciado en Estados Unidos por un presunto megafraude con la criptomoneda en cuestión.

La denuncia, presentada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, acusa al presidente Milei y a otros protagonistas de haber generado ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares a través de una estafa masiva. Las erráticas defensas de Milei lo ponen en aprietos.

FBI y el rastro del fraude

Según confirmó el diario argentino La Nación, la denuncia fue enviada al Departamento de Justicia de los EEUU y al FBI, quienes recibieron un “reporte de operaciones criminales” ¿Por qué? El caso tiene implicancias en la jurisdicción legal de los EEUU debido a la presencia de víctimas estadounidenses, además de que la plataforma $LIBRA habría sido desarrollada en ese país y habría operado sin el registro correspondiente ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC).

El abogado de origen argentino Mariano Moyano Rodríguez, representante de inversores connacionales y con experiencia en casos de fraude financiero, explicó cuál habría sido el rol del presidente Milei en la promoción de $LIBRA.

PUEDES VER: Milei enfrenta su primera denuncia penal por escándalo cripto vinculado a "megaestafa" que afectó más de 40.000 personas

Según el documento remitido a las instancias judiciales norteamericanas, el jefe de Estado argentino habría utilizado sus redes sociales para promocionar el token $LIBRA, que se desplomó súbitamente generando pérdidas a inversores por alrededor de 4.000 millones de dólares en total.

“Requerimos al Departamento de Justicia —planteó Moyano Rodríguez en representación de sus clientes afectados— que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”.

La denuncia también apunta contra el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían participado en la maniobra fraudulenta.

Fue publicidad engañosa

El director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, se pronunció en X sobre la gravedad de la denuncia.

El experto en finanzas confirmó que ninguna de las empresas que impulsan $LIBRA están inscriptas en la SEC (Securities Exchange Commission), el organismo regulador encargado de supervisar los mercados financieros y proteger a los inversores en los EEUU.

Asimismo, cuestiona que tampoco estaban autorizadas para actuar como brokers, asesores financieros o agentes en representación de inversores en la República Argentina.

Lo más grave, sostiene el especialista, es que “la promesa de usar los fondos en un 50% para desarrollo de Argentina no era real. Esa fue la publicidad engañosa. Ninguno de ellos tiene historial como expertos en criptoactivos con operación real en mercados globales. Y es dudosa la real existencia de las empresas en las que se amparan para operar”.

Cámara de Diputados iniciará proceso para un juicio político

La Cámara de Diputados de Argentina ha iniciado el proceso para un juicio político contra el presidente Javier Milei tras el escándalo que ocasionó con la promoción de la criptomoneda $LIBRA.

PUEDES VER: Milei responde por primera vez tras estafa por $LIBRA y asegura que no cometió delito: "no lo promocioné, lo difundí"

Al respecto, la coalición parlamentaria peronista Unión por la Patria, que tiene como principales líderes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al excandidato presidencial Sergio Massa, formalizó ayer lunes el pedido de juicio contra el presidente Milei por la promoción de la criptomoneda $LIBRA.

“La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la nación”, publicó por redes sociales el bloque parlamentario peronista.

“Yo no me tomo la cosa como si yo fuera presidente”

Al cierre, las redes sociales difundieron una entrevista que le brindó el mandatario argentino a Televisión Nacional argentina en la que eludió todo tipo de responsabilidad ante las imputaciones que los afectados por su promoción acusan.

“Aquellos que participaron lo hicieron voluntariamente. Es un problema entre privados, por que acá el Estado no juega ningún rol”, aseveró Milei.

“¿No te das cuentas de que sos el presidente?”, le cuestionó el periodista a Milei. “Yo no me tomo las cosas como si fuera presidente”, respondió de inmediato el jefe de Estado argentino. “Yo me tomo esto como un trabajo”, agregó.

Ante las respuestas que dejaron atónito al entrevistador Jonatan Viale, quien sorpresivamente fue interrumpido por un asesor de presidencia en plena entrevista para aparentemente corregir a Milei, que luego de esa intervención moderó su discurso. “Sí, ya entiendo que puede entrar en quilombo judicial”, reaccionó Viale ante la interrupción.

Vínculos con traders complican a Milei y su hermana Karina

“Yo a Hayden Davis lo conocí en octubre del 2024. Fue en el evento Tech Forum que organizó Mauricio Novelli, a quien conozco desde hace muchos años. Incluso di clases en su academia, en un curso que se llamaba Dinero, Precios y Tipo de Cambio. Allí, Davis me propuso armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores lo que van a hacer es generar crecimiento económico”, explicó, sin ningún tipo de reparo, el mandatario.

De acuerdo con información difundida en el portal Página 12, la trama se origina a través de Karina Milei, hermana del presidente, quien habría facilitado el acceso de dos traders argentinos al círculo íntimo de Javier Milei, con quienes mantiene una relación de años. Dicha versión coincide con lo declarado por el líder libertario en diálogo con TN.

Según información pública, fue la propia Karina Milei, a quien Javier denomina “la jefa”, quien avaló los ingresos del trader dueño de $LIBRA a la Casa Rosada.

Karina Milei es la secretaria de gobierno de su hermano Javier. Fuente: France Presse

De acuerdo con el periodista especializado en asuntos tecnológico, Maximiliano Firtman, el presidente tendría implicancia directa debido a que “incluyó la dirección del contrato inteligente de la criptomoneda en su publicación”.

“Sería como dejar (la clave de seguridad de tu tarjeta de crédito) de donde tenés que mandar plata, porque al ser nueva no estaba listada para comprar en ningún lugar. La publicación sigue las técnicas de publicidades o publicaciones pagas de este tipo de tokens”, precisó en su cuenta de X.

Asimismo, recordó que la naturaleza del caso es porque si bien cualquier persona puede crear una criptomoneda “con unos 200 dólares en 15 minutos”.

“Nadie la va a comprar, ya que se necesita de la confianza y que la gente se entere; acá eso lo dio el presidente”, explicó Firtman. El portal de criptos The Solana Post informó que aproximadamente 74.698 traders perdieron más de US$286 millones.

A pesar de lo anterior, el presidente sigue insistiendo que es “un tema entre privados”, y desconoce su rol público.

Milei intenta eludir su responsabilidad

Cuando la controversia creció, Milei intentó evadir su responsabilidad. Primero, cuando la polémica estalló, eliminó su publicación y dijo que no sabía bien de qué se trataba el emprendimiento. Afirmó que, tras informarse, decidió no seguir con la difusión. Cabe observar que no pidió disculpas a las personas que resultaron afectadas, sino que se limitó a decir que no tenía relación con la empresa detrás.

Milei reaccionó con ataques a quienes lo criticaban. Llamó “ratas inmundas de la casta política” a sus detractores.