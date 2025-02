El presidente argentino, Javier Milei, se encuentra en el centro de una controversia tras promover la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales. El pasado viernes, publicó en X un mensaje alentando la inversión, describiéndola como un proyecto destinado a "incentivar el crecimiento de la economía argentina" mediante el financiamiento de pequeñas empresas y emprendimientos locales. Sin embargo, horas después, el valor de la criptomoneda se desplomó, generando pérdidas millonarias para numerosos inversores. Ante la creciente polémica, el mandatario eliminó su publicación.

El gobierno argentino defendió a Milei, argumentando que el presidente también fue "estafado" por los promotores de $LIBRA. Según declaraciones oficiales, Milei actuó de buena fe al difundir el proyecto, confiando en la información proporcionada por los desarrolladores. No obstante, figuras de la oposición presentaron denuncias penales en su contra, acusándolo de "asociación ilícita" y "estafa", y solicitaron un juicio político para esclarecer su participación. Mientras tanto, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, uno de los responsables de $LIBRA, acusó a Milei de "traición" por retirar su apoyo, lo que, según él, provocó el pánico entre los inversores y el consecuente colapso del valor de la criptomoneda.

Milei: "Este proyecto privado impulsará el crecimiento económico de Argentina"

El viernes pasado, el presidente Milei utilizó sus redes sociales para promocionar la criptomoneda $LIBRA, describiéndola como una iniciativa privada destinada a financiar pequeñas y medianas empresas en Argentina. En su mensaje, expresó: "La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos".

Uno de los creadores de la criptomoneda fraudulenta promovida por Milei asegura haber coordinado la campaña con su equipo. Foto: El Diario

Sin embargo, horas después, el valor de $LIBRA se desplomó drásticamente, causando pérdidas significativas a los inversores. Ante esta situación, eliminó su publicación y afirmó no estar al tanto de los detalles del proyecto, decidiendo no continuar promoviendo la criptomoneda para evitar especulaciones. "No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, decidió no seguir dándole difusión", explicó el comunicado.

Presentan denuncia penal contra Milei por "asociación ilícita"

Tras el colapso de $LIBRA, cuatro dirigentes políticos presentaron una denuncia penal contra Milei, acusándolo de "asociación ilícita", "estafas" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". La denuncia sostiene que el presidente fue partícipe necesario en una "megaestafa" que afectó a más de 40.000 personas, con pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares. Los denunciantes argumentan que Milei utilizó su investidura presidencial para promover una criptomoneda sin respaldo, lo que generó confianza entre los inversores y, posteriormente, pérdidas millonarias.

Cuatro dirigentes denunciaron penalmente a Milei por su rol en la promoción de $LIBRA, acusándolo de estafa y asociación ilícita. Foto: Cripto Noticias

Además, la oposición anunció su intención de iniciar un juicio político contra considerando que su actuación en este caso constituye una falta grave en el ejercicio de sus funciones. Mientras tanto, el gobierno defendió al presidente, alegando que fue víctima de una estafa por parte de los promotores de $LIBRA y que actuó de buena fe al difundir el proyecto.

Representante de $LIBRA acusa a Milei de "traición"

Hayden Mark Davis, empresario estadounidense y uno de los responsables de $LIBRA, acusó a Milei de "traición" por retirar su apoyo al proyecto. Según Davis, el respaldo público de Milei era fundamental para el éxito de la criptomoneda, y su repentina retirada generó pánico entre los inversores, provocando una venta masiva de tokens y el colapso del valor de $LIBRA. En un video publicado en sus redes sociales, expresó: "A pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales".

El gobierno argentino negó cualquier vínculo directo entre Milei y los promotores de $LIBRA, afirmando que el presidente simplemente compartió información sobre un proyecto que consideró beneficioso para la economía nacional. No obstante, las declaraciones de Davis intensificaron las críticas hacia Milei y generaron dudas sobre la transparencia y la responsabilidad en la promoción de inversiones de alto riesgo por parte de funcionarios públicos.