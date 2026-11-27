Científicos de tres países investigan cómo una mosca originaria de Asia logró invadir Sudamérica y amenaza los cultivos de frutas La Drosophila suzukii, una mosca originaria de Asia, se ha convertido en una plaga invasora que amenaza la producción frutal mundial, atacando más de 200 especies.

Con su presencia en América del Norte, Europa y Sudamérica, la Drosophila suzukii preocupa a los agricultores por los daños en cultivos.

Con su presencia en América del Norte, Europa y Sudamérica, la Drosophila suzukii preocupa a los agricultores por los daños en cultivos. Foto: INaturalist

Una pequeña mosca originaria de Asia oriental se convirtió en una de las plagas invasoras que más preocupa a la producción frutícola mundial. Se trata de la Drosophila suzukii, un insecto capaz de depositar sus huevos en frutos que todavía están madurando y afectar más de 200 especies vegetales, entre ellas cerezas, frambuesas y arándanos.

Ante su expansión por distintos continentes, investigadores de Chile, Argentina y Francia desarrollaron un estudio internacional para reconstruir cómo llegó a Sudamérica. Mediante análisis genéticos, los especialistas buscan identificar las rutas que utilizó esta especie para establecerse en nuevos territorios y comprender mejor su propagación.

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Cómo una mosca originaria de Asia logró expandirse por distintos continentes

La Drosophila suzukii permaneció durante siglos principalmente en regiones de China, Corea y Japón. Sin embargo, a comienzos de la década de 1980 fue detectada en Hawái y, posteriormente, entre 2008 y 2009, apareció casi simultáneamente en la costa occidental de EE. UU. y el sur de Europa, lo que marcó el inicio de su expansión internacional.

Actualmente, esta especie está presente en América del Norte, Centroamérica, Europa, Asia, el norte de África y Sudamérica. En este último continente se ha registrado en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, donde fue detectada por primera vez en 2017. Su presencia preocupa especialmente a los agricultores por los daños que puede ocasionar antes de la cosecha.

¿Qué descubrieron los científicos sobre la expansión de la mosca frutícola?

La investigación reunió a especialistas de instituciones científicas de los tres países, quienes compararon muestras de ADN de moscas recolectadas en diferentes localidades de Chile y Argentina. También analizaron secuencias genéticas disponibles en bases de datos internacionales para identificar semejanzas y diferencias entre las poblaciones estudiadas.

Luis Devotto, investigador y entomólogo de INIA Quilamapu y coautor del estudio, destacó que estos resultados pueden contribuir a mejorar los sistemas de vigilancia y monitoreo de plagas. Además, conocer la diversidad genética de la Drosophila suzukii permitiría anticipar posibles casos de resistencia a los insecticidas y desarrollar estrategias de control más eficaces.